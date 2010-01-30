راه اندازی واحد ویژه توسعه ارتباط حوزه و دانشگاه در وزارت علوم

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطابق نظر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری باید ارتباط حوزه و دانشگاه تقویت شود که تحقق این موضوع نیازمند یک پشتوانه اجرایی است لذا تلاش ویژه ای خواهد شد تا فضای جدیدی در زمینه ارتباط حوزه و دانشگاه گشوده شود و کار اجرایی قوی در این زمینه صورت گیرد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: چاره اندیشی درباره معضلات فرهنگی دانشگاه یکی از مهمترین انگیزه های اداره کل امور فرهنگی برای نگاه ویژه به فعالیت عملی و اجرایی جهت ارتباط حوزه و دانشگاه است. البته این موضوع به آن معنا نیست که در گذشته برای حل معضلات فرهنگی دانشگاهها چاره اندیشی صورت نگرفته است.

دارا از راه اندازی واحد ویژه رسیدگی به امور فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی به عنوان اولویتهای اجرایی در دوره جدید مدیریت امور فرهنگی وزارت علوم نام برد و به مهر گفت: قولهایی داده شده که امکانات لازم برای پرداختن به امور فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی اختصاص داده شود.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به امور فرهنگی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور هم شامل دانشجویانی می شود که از طریق مجاری رسمی وزارت علوم وارد فضای تحصیل خارج از کشور شده اند و هم افرادی که به شکل غیرمستقیم از وزارت علوم مشغول به تحصیل در خارج کشور هستند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: تلاشمان این است که کلیه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور را از نظر فرهنگی پوشش دهیم.