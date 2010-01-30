افزایش نرخ ورود دانشجویان دختر به دانشگاهها تا مرز 70 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی عصر پنجشنبه در اختتامیه اولین همایش بین المللی زنان دانشمند جهان اسلام گفت: در ایران 49 درصد پزشکان و 40 درصد پزشکان متخصص و 30 درصد پزشکان فوق تخصص را زنان تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد زایمانها در مراکز درمانی و بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت به 97 درصد رسیده است و 7/2 درصد زایمانها نیز توسط افراد غیر متخصص انجام می شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: مرگ مادران از 40 درصد در هزار به 24 درصد در هزار رسیده است.