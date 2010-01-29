استقبال گسترده مردم مازندران از نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، تقی مهدی پور عصر جمعه در دومین روز از نمایشگاه کتاب مازندران در جمع خبرنگاران افزود: نمایشگاه کتاب به عنوان یکی از پرمخاطب ترین فعالیت های فرهنگی استان بوده که سه سال مداوم شکل گرفته و توانسته نقش قابل توجهی در زمینه کتاب و کتابخوانی ایجاد کند.

وی اظهار داشت: ‌برگزاری نمایشگاه کتاب پاسخگوی نیاز مخاطبان واقعی جامعه نظیر دانش آموزان و دانشجویان و سبب افزایش سرانه مطالعه در خانواده ها می شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: ‌فعالیتهای مختلفی در زمینه کتاب و کتابخوانی در استان اجرا می شود و برگزاری نمایشگاه کتاب به عنوان مکمل این برنامه هاست.

وی در خصوص ویژگیهای نمایشگاه کتاب افزود:‌حضور ناشران مختلف از سراسر کشور و برگزاری برنامه های جنبی در نمایشگاه و فروش کتاب با 40 درصد تخفیف از خصوصیات نمایشگاه است که می تواند استقبال عمومی را افزایش دهد.

مهدی پور در رابطه با افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه اذعان داشت:‌ با همکاری موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، شاهد حضور افزایش ناشران هستیم و برگزاری برنامه های جنبی و کارگاه های مختلف نیز نمایشگاه کتاب را به جشنواره کتاب و کتابخوانی تبدیل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی در خصوص نمایشگاه از چند هفته قبل انجام شده خاطرنشان کرد:‌ سرویس ایاب و ذهاب برای استفاده علاقه مندان و مشتاقان کتاب و کتابخوانی با هماهنگی ادارات ارشاد شهرستانها انجام شده است.

مدیر اجرایی نمایشگاه کتاب مازندران در رابطه با استقبال مردم از نمایشگاه کتاب گفت:‌ در دومین روز از افتتاح نمایشگاه کتاب شاهد استقبال گسترده هم استانی ها بوده ایم ضمن اینکه در روز نخست نیز این استقبال بی نظیر بوده است .

به گفته وی، مبلغ 350 میلیون تومان یارانه خرید کتاب به این نمایشگاه اختصاص یافته که در سالن جنبی نمایشگاه به خریداران کتاب ارائه می شود.