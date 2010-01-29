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۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۴۷

استقبال گسترده مردم مازندران از نمایشگاه کتاب

استقبال گسترده مردم مازندران از نمایشگاه کتاب

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی دومین نمایشگاه کتاب مازندران و ششمین نمایشگاه سراسری کتاب کشور با اشاره به رشد کیفی کتب ارائه شده در نمایشگاه امسال اظهار داشت: استقبال مردم استان در دومین روز نمایشگاه کتاب فراوان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، تقی مهدی  پور عصر جمعه در دومین روز از نمایشگاه کتاب مازندران در جمع خبرنگاران افزود: نمایشگاه کتاب به عنوان یکی از پرمخاطب ترین فعالیت های فرهنگی استان بوده که سه سال مداوم شکل گرفته و توانسته نقش قابل توجهی در زمینه کتاب و کتابخوانی ایجاد کند.

وی اظهار داشت: ‌برگزاری نمایشگاه کتاب پاسخگوی نیاز مخاطبان واقعی جامعه نظیر دانش آموزان و دانشجویان و سبب افزایش سرانه مطالعه در خانواده ها می شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: ‌فعالیتهای مختلفی در زمینه کتاب و کتابخوانی در استان اجرا می شود و برگزاری نمایشگاه کتاب به عنوان مکمل این برنامه هاست.

وی در خصوص ویژگیهای نمایشگاه کتاب افزود:‌حضور ناشران مختلف از سراسر کشور و برگزاری برنامه های جنبی در نمایشگاه و فروش کتاب با 40 درصد تخفیف از خصوصیات نمایشگاه است که می تواند استقبال عمومی را افزایش دهد.

مهدی پور در رابطه با افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه اذعان داشت:‌ با همکاری موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، شاهد حضور افزایش  ناشران هستیم و برگزاری برنامه های جنبی و کارگاه های مختلف نیز نمایشگاه کتاب را به جشنواره کتاب و کتابخوانی تبدیل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی در خصوص نمایشگاه از چند هفته قبل انجام شده خاطرنشان کرد:‌ سرویس ایاب و ذهاب برای استفاده علاقه مندان و مشتاقان کتاب و کتابخوانی با هماهنگی ادارات ارشاد شهرستانها انجام شده است.

مدیر اجرایی نمایشگاه کتاب مازندران در رابطه با استقبال مردم از نمایشگاه کتاب گفت:‌ در دومین روز از افتتاح نمایشگاه کتاب شاهد استقبال گسترده هم استانی ها بوده ایم ضمن اینکه در روز نخست نیز این استقبال بی نظیر بوده است .

به گفته وی، مبلغ 350 میلیون تومان یارانه خرید کتاب به این نمایشگاه اختصاص یافته که در سالن جنبی نمایشگاه به خریداران کتاب ارائه می شود.

کد مطلب 1025929

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