رونمایی سامانه پیشنهاده پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی

سید امید فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سامانه برای ثبت پیشنهاده یا همان پروپزال پایان نامه و رساله دانشجویان طراحی شده است که به وسیله ان دانشجویان هر دانشگاهی می توانند در زمان تهیه پیشنهاد تحقیق خود با مراجعه به سامانه سابقه تحقیق را استخراج و ضمیمه پیشنهاد خود کنند.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت: در حال حاضر پژوهشگاه پیشنهاده های دانشجویان را در دانشگاههای مختلف دریافت می کند و در صورت مشابهت پیشنهاده با طرح های تحقیقاتی که قبلا در سامانه پژوهشگاه قرار داده شده اند موضوع را به گروه اطلاع می دهیم.

