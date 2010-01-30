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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۲۴

رونمایی سامانه پیشنهاده پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی

رونمایی سامانه پیشنهاده پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از راه اندازی سامانه پیشنهاده پایان نامه و رساله دانشجویان خبر داد و گفت: این سامانه اسفند ماه سال جاری رونمایی می شود.

سید امید فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سامانه برای ثبت پیشنهاده یا همان پروپزال پایان نامه و رساله دانشجویان طراحی شده است که به وسیله ان دانشجویان هر دانشگاهی می توانند در زمان تهیه پیشنهاد تحقیق خود با مراجعه به سامانه سابقه تحقیق را استخراج و ضمیمه پیشنهاد خود کنند.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت: در حال حاضر پژوهشگاه پیشنهاده های دانشجویان را در دانشگاههای مختلف دریافت می کند و در صورت مشابهت پیشنهاده با طرح های تحقیقاتی که قبلا در سامانه پژوهشگاه قرار داده شده اند موضوع را به گروه اطلاع می دهیم.

کد مطلب 1025931

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