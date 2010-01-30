گورابی به مهر خبر داد: موفقیت محققان کشور در تولید بز تراریحته با قابلیت تولید داروی نوترکیب

دکتر حمید گورابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نخستین بز تراریخته با هدف تولید دام‌های تراریخته با توان تولید فرآورده‌های دارویی 19 دی ماه امسال در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی متولد شده است.

وی گفت: جزئیات مربوط به این دستاورد محققان رویان فردا شنبه تشریح خواهد شد.

رئیس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی روز گذشته در دیدار با مقام معظم رهبری گزارشی از آخرین دستاوردهای علمی این پژوهشکده از جمله تولید نخستین حیوانات تراریخته (ترنس ژن) در کشور و منطقه را ارائه کرد.

تولید بز شبیه سازی شده برای تولید داروی نوترکیب از شیر آن

گورابی در خصوص برنامه این پژوهشکده در زمینه تولید بز شبیه سازی گفته بود: از زمانی که به فناوری شبیه سازی دسترسی پیدا کردیم سعی شد از این فناوری در تولید حیوانات ترانس ژن استفاده شود که در این زمینه کارهایی انجام شد.

وی در این باره توضیح داد: اولین گام ما تولید بز شبیه سازی است که در داخل شیر آن پروتئین خاصی باشد و استخراج آن در مرحله بعد قرار دارد.

تلاشهای محققان پژوهشکده رویان در زمینه فناوری شبیه سازی با تولید بز شبیه سازی شده محقق شده است.