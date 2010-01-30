اسطوره اپل وارد شد / تصاویر رونمایی محصول جدید اپل

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو جابز بالاخره با همان جین آبی و تی شرت مشکی همیشگی بر روی صحنه رفت تا محصولی را به دنیا معرفی کند که از دو سال قبل مهمترین سوژه شایعات خبری بود.

جابز در این کنفرانس اظهار داشت: "آیا به نظر شما در بازار، فضایی برای گروه سومی از محصولات میان تلفنهای همراه هوشمند و لپ تاپها وجود دارد؟ من نمی دانم. چون همیشه شکاک بوده ام اما اگر این فضا وجود داشته باشد برای آی- پد (iPad) است. می بینید که ما 75 میلیون آی- فن و آی- پاد لمسی تولید کرده ایم و بنابراین می دانیم که 75 میلیون نفر وجود دارند که می خواهند از آی- پد نیز استفاده کنند. پیشرفته ترین فناوری ما در این دستگاه جادویی و متحولانه با یک قیمت باورنکردنی عرضه شده است."

در این کنفرانس که ال- گور معاون رئیس جمهور اسبق آمریکا و رابرت ایگر شماره یک شرکت دیزنی نیز حضور داشتند، فیلم متحرک "بالا" با لوح- رایانه جدید اپل یا همان "آی- پد" پخش شد.

"آی- پد" دستگاهی جدید برای جستجو در روی وب، خواندن و ارسال ایمیل، ویرایش و مشاهده عکس، تماشای فیلم، گوش دادن به موسیقی، بازی با بازیهای رایانه ای، خواندن کتابهای الکترونیک، تماس تلفنی تصویری و بسیاری دیگر از کاربردها است.

نمایشگر چند- لمسی با وضوح تصویر بالا و واکنش پذیری سریع "آی- پد" به کاربران اجازه می دهد که به طور فیزیکی با برنامه ها و محتویات این لوح- رایانه تماس برقرار کنند.

ضخامت این صفحه جادو تنها 27/1 سانتیمتر و وزن آن تنها 680 گرم است و این بدان معنی است که "آی- پد" باریکتر و سبکتر از تمام لپ تاپها و نت بوکهای کنونی است.

برنامه ها

"آی- پد" شامل 12 برنامه جانبی مرتبط با فناوری چند لمسی پیشرفته است. هر برنامه جانبی هم به صورت نمای نزدیک و هم به صورت پانورامیک عمل می کند و زمانی که کاربر "آی- پد" را به هر جهتی بچرخاند موجب می شود که تصویر لمسی نیز به طور خودکار به همان طرف حرکت کند. دقت تداخل چند- لمسی آی- پد، جستجو روی وب را به یک تجربه کاملا جدید تبدیل می کند. همچنین واکنش پذیری و زمان عکس العمل صفحه نسبت به لمس بسیار سریع است. به خاطر نمایشگر عریض و نرم افزار صفحه کلید در ابعاد تقریبا طبیعی صفحه کلیدهای فیزیکی، خواندن و ارسال ایمیل را بسیار آسان و سرگرم کرده است. کاربران می توانند عکسهای خود را از رایانه های مک، رایانه های شخصی و یا دوربین دیجیتالی وارد "آی- پد" خود کنند و در آنجا یک آلبوم مجازی را سازماندهی کرده و عکسها را پس از ویرایش با دیگران به اشتراک بگذارند.

همچنین امکان تماشای ویدئو، شبکه های تلویزیونی و فیلمهای روی "یو تیوب" با وضوح تصویر بالا وجود دارد. به علاوه کاربر می تواند صفحات یک "کتاب الکترونیک" را که از iBookstore (فروشگاه جدید کتابهای مجازی اپل) خریداری و بارگذاری کرده است بر روی این نمایشگر مطالعه کند.

موسیقی

آی- پد از تمام 140 هزار برنامه جانبی در دسترس بر روی فروشگاه نرم افزارهای اپل (App Store) حمایت می کند و همچنین می تواند برنامه های ویژه "آی- فن" و "آی- پاد لمسی" را نیز اجرا کند. "آی- تیونز" معروفترین فروشگاه آنلاین موسیقی، فیلم و تلویزیون به کاربران "آی- پد" اجاز می دهد که به بیش از 11 میلیون قطعه موسیقی، 50 هزار سریال تلویزیونی و 8 هزار فیلم دسترسی یابند. به علاوه جابز خبر از برنامه جدیدی با عنوان iBooks ویژه "آی- پد" را داد که بهترین روش برای ورق زدن، خریدن و خواندن کتابهای مجازی را بر روی این دستگاه عرضه می کند.

پرونده ها

رئیس اپل در کنفرانس دنیای مک، نسخه جدیدی از برنامه iWork را برای "آی- پد" معرفی کرد. این مهمترین برنامه برای تولید پرونده ها و ایجاد میزتحریر بر روی صفحه "چند- لمسی" این لوح- رایانه است. همچنین کاربران با استفاده از برنامه های Pages، Keynote و Numbers پرونده های بسیار حرفه ای و کاملی را با عملکردهای گرافیکی، محاسباتی و تصاویر متحرک ایجاد کنند. این سه برنامه در فروشگاه آنلاین App Store هریک به قیمت 99/9 دلار عرضه می شوند.

ورودی USB

آی- پد نیز همانند "آی- فن" و "آی- پاد" لمسی مجهز به کابل USB با عدد شناسایی استاندارد 30 است. به این ترتیب اتصال به تمام دستگاههای رایانه ای، پخش کننده موسیقی و تلفنهای همراه امکان پذیر می شود.

نمایشگر

صفحه نمایشگر LED فرزند جدید اپل 7/9 اینچ بوده و مجهز به فناوری IPS است. این فناوری تصاویر کریستالی و رنگهای منسجم با یک زاویه تصویرنمایی بسیار وسیع حداکثر 178 درجه را تضیمن می کند. دقت نمایشگر چند- لمسی بسیار بالا است. نرم افزار صفحه کلید هوشمند مجازی، تایپی راحت را برای کاربر به ارمغان می آورد. همچنین "آی- پد" می تواند به سخت افزار iPad Keyboard Dock نیز متصل شود. این صفحه کلید کاملا سنتی و در ابعاد نرمال می تواند به "آی- پد" متصل شود.

باتری

"آی- پد" مجهز به A4، تراشه سیستم نسل جدید اپل است. شارژ باتری جدید A4 می تواند حداقل 10 سال به طول انجامد. فناوری Adaptive Charging هزار بار شارژ بدون کاهش قدرت باتری را در سقف مدت 2 سال امکانپذیر می کند.

دو نسخه

iPad در دو نسخه عرضه می شود: نسخه با اتصال "وای- فای" و نسخه با اتصالات "وای- فای" و موبایل نسل سوم. فناوری "وای- فای" نسخه جدید Wi-Fi 802.11n است و فناوری نسل سوم موبایل از سرعت حداکثر 2/7 مگابیت بر ثانیه روی شبکه ها HSDPA حمایت می کند.

دستگاهی سبز

اپل که به سوی ایجاد دستگاهها سبز و دوستدار محیط زیست پیش می رود در این محصول جدید خود سعی کرده است کمترین برخورد زیست محیطی را داشته باشد. به طوری که بدنه "آی- پد" از جنس آلومینومی ساخته شده است که تاحد چشمگیری قابل بازیافت است و راندمان انرژی نمایشگر "ال. ای. دی" این دستگاه بسیار بالا است. این نمایشگر بدون جیوه و آرسنیک است. همچنین "آی- پد" محتوی ضد حریقهای برومی نبوده و کاملا بدون "پی. وی. سی" (PVC-free) است.

قیمتها و مدلها

"آی- پد" تا پایان ماه مارس وارد بازار جهانی می شود. قیمت آن برای مدل 16 گیگابایتی 499 دلار، برای مدل 32 گیگابایتی 599 دلار و برای مدل 64 گیگابایتی 699 دلار است. مدلهای "وای- فای" + "نسل سوم موبایل" از ماه آوریل عرضه شده و قیمت آنها برابر با 629 دلار برای مدل 16 گیگابایتی، 729 دلار برای مدل 32 گیگابایتی و 829 دلار برای مدل 64 گیگابایتی است.

تصاویر زیر مربوط به رونمایی محصول جدید اپل است.

این محصول در ابعاد یک کتاب معمولی است

به خاطر گرافیک بسیار بالا، ابزاری مناسب برای انجام بازیهای ویدیویی است

استیو جابز ضخامت "آی-- پد" را نشان می دهد

این محصول، وسیله ای مناسب برای خواندن روزنامه های آنلاین و کتابهای الکترونیک است

سخت افزار صفحه کلید به "آی- پد" متصل می شود و این دستگاه را به یک نت بوک معمولی تبدیل می کند

صفحه کلید مجازی "آی- پد" در ابعاد یک صفحه کلید نرمال است