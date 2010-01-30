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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۲۴

بی خوابی مزمن موجب کاهش فضای کورتکس می شود

بی خوابی مزمن موجب کاهش فضای کورتکس می شود

محققان انگلیسی در تحقیقاتی نشان دادند که بی خوابی مزمن می تواند به کاهش قابل ملاحظه فضای کورتکس مغز منجر شود.

به گزارش خبرگزارش مهر، گروه تحقیقاتی بخش نوروساینس دانشگاه کمبریج دریافتند که خطرات بی خوابی مزمن بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون تصور می شد.

این دانشمندان با استفاده از یک روش جدید تحقیقاتی کشف کردند که در بیماران متاثر از بی خوابی مزمن میزان ماده خاکستری در بخش پیشانی مغز کمتر از ماده خاکستری افرادی است که خواب مناسبی دارند.

تاکنون کاهش ماده خاکستری کورتکس پیشانی در افرادی مشاهده شده بود که از مراحل حاد استرس رنج می بردند و برای مثال مبتلا به سندرم پسا- جراحت بودند.

براساس گزارش مدیکال نیوز، اکنون این کشف نشان می دهد که مشکل بی خوابی از جنبه اختلالات روانشناسی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کد مطلب 1025936

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