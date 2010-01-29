پیروزی پرسپولیس قبل ازدیدار با رقیب سنتی/ صعود شاگردان دایی به رده سوم

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر و از ساعت 14 امروز( جمعه ) در ورزشگاه شهید رجایی قزوین و به قضاوت خداداد افشاریان برگزار شد، تیم فوتبال پرسپولیس با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست داد.

در دقیقه 9 این دیدار دفع ناقص توپ توسط مسعود غلامعلی زاد با برخورد به حسین معمار به نخستین گل پرسپولیس تبدیل شد. در ادامه پیکانی ها صاحب چند موقعیت گلزنی شدند اما نتوانستند از آن به خوبی استفاده کنند تا در دقیقه 45 مجددا اشتباه مدافعان پیکان فرصت را در اختیار پرسپولیس قرار دهد.

در آخرین ثانیه های نیمه اول کریم باقری از اشتباه مدافعان پیکان نهایت استفاده برد و گل دوم سرخپوشان را وارد دروازه میزبان کرد.

در شروع نیمه دوم پیکانی ها برای رسیدن به گل تلاش بیشتری از خود نشان دادند و در دقیقه 61 توانستند توسط جهانگیر عسگری یکی از گلهای خورده را جبران کنند. اما بازهم پرسپولیس در دقیقه 75 به گل رسید تا خیالش را برای پیروزی در این دیدار راحت کند. محسن خلیلی زننده سومین گل سرخپوشان بود تا در نهایت شاگردان علی دایی این بازی را با نتیجه 3 بر یک به پایان برسانند.

تیم فوتبال پرسپولیس با این پیروزی 40 امتیازی شد و به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد. تیم فوتبال پیکان نیز با 33 امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفت.