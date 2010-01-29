به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی امروز جمعه در جمع هنرمندان سینما و تئاتر کشور و هنرمندان میهمان خارجی بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در هتل لاله تهران گفت: هنرمندان ایرانی یک آسیب‌شناس اجتماعی هستند و هنر خود را برای سرگرمی و تفریح نمی‌خواهند، بلکه به دنبال دردهای جامعه بوده و همچون یک طبیب آسیب‌شناسی و درمان می‌کنند و این روحیه‌ای است که در هنرمندان وجود دارد و ما به چنین هنرمندانی افتخار می‌کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در هر برنامه هنرمندان از قبیل تئاتر ، فیلم سینمایی و ... حداقل یک محور اصلی و پیام مهم وجود دارد. همه مسائل، ظواهر، اشکال و ابزارها در صحنه آرایی و نورپردازی وسیله است برای آن که سخنشان به خوبی تفهیم شود و تاثیرگذاری آن بیشتر باشد.

وی افزود: اصولا هنرمند همین است که یک امر معقول را پردازش می‌کند و با تخیلات و توانایی و تلاشهای خود آن را به شکل زیبایی ارائه می‌دهد تا همگان را مجذوب خود سازد و این کار هنرمند است.

حسینی خاطرنشان ساخت: در جشنواره امسال نوآوریهایی داشتیم از جمله بازار تئاتر که یک رویداد مثبت تلقی می‌شود و حضور هنرمندانی از دورترین نقطه دنیا از برزیل گرفته تا کشورهای اروپایی و آسیایی و اعضای اکو تا آفریقا فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات است.

وزیر ارشاد ادامه داد: حضور هنرمندان خارجی فرصتی است تا واقعیتهای ایران را از نزدیک ببینند و با روحیات لطیف مردم ایران با مهمانوازی و خونگرمی، مهر، محبت، صلح، صفا و آرامشی که در مردم ما هست آشنا شوند نه اینکه صرفا از نگاه رسانه‌هایی که به گونه دیگری چهره زیبای ایران را ترسیم می‌کنند بلکه خودشان واقعیتها را ببینند و با کشور ایران آشنا شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم ضمن خوشامدگویی به میهمانان داخلی و خارجی این جشنواره خصوصا هنرمندان شهرستانی که حضور پررنگتری نسبت به سالهای قبل داشتند گفت: دست اندرکاران این جشنواره خدمتگزاران شما هستند و تاثیرگذاری و جریان‌سازی برعهده شما هنرمندان است که امیدواریم هر سال شاهد ارائه کارهای ارزنده تری باشیم.

حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که هنرمندان برای خدمت، پیشرفت و تعالی کشور بتوانند گامهای مهم بردارند زیرا کار هنرمندان ما ترویج مکارم، خوبی، نیکیها و زیباییها است که امیدواریم در این رسالت خطیری که به عهده دارند موفق و درخدمت به کشور و معرفی چهره زیبای ایران عزیزپیروز و سربلند باشند.

در این مراسم جمع کثیری از پیشکسوتان عرصه هنر تئاتر و سینما همچون اسماعیل خلج، مرتضی احمدی، مهتاج نجومی، هادی مرزبان، فریده سپاه منصور، شکرالله گودرزی، پری صابری و آتیلا پسیانی و دیگر هنرمندان بزرگ کشور حضور داشتند.

در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حدود 70 میهمان خارجی حضور داشتند. وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان مراسم با جمع زیادی از پیشکسوتان عرصه هنر تئاتر به طور صمیمانه گفتگو کرد. در این مراسم جمعی از مشاوران، معاونان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.