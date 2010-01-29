سه امتیاز این دیدار برایمان مهم بود / بازی بعدی را هم می بریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پیروزی 3 بر یک عصر جمعه تیمش برابر پیکان در سالن خبری ورزشگاه شهید رجایی قزوین به خبرنگاران گفت: در بازی امروز همه بازیکنان ما زحمت کشیدند و خوشحالم که توانستیم این بازی مهم را با پیروزی به پایان برسانیم.

وی ادامه داد: با توجه به نتایجی که در دیدارهای روز پنجشنبه رقم خورده بود ما به سه امتیاز دیدار برابر پیکان نیاز ویژه داشتیم تا بتوانیم خود را به صدر جدول نزدیک کنیم. به همین خاطر با تمام توان به میدان رفتیم و به پیروزی رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه این تیم از دیدار با پاس همدان پیروزی خارج از خانه نداشته است گفت: خوشحالم که پس از مدتها ما توانستیم در یک دیدار خارج از خانه به یک پیروزی پرگل دست پیدا کنیم.

علی دایی ادامه داد: فکر می کنم در این دیدار اشتباهات فردی بازیکنان پرسپولیس نسبت به دیدارهای گذشته کمتر شده بود و توانستیم در قالب یک تیم فوتبال زیبایی را ارائه کنیم و به سه امتیاز دست پیدا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که ما با پیروزی 2 بر صفر به رختکن رفتیم بدترین نتیجه را کسب کرده بودیم چرا که با خوردن گل اول اوضاع تیم ما بهم می ریخت. با این حال با برنامه ای که داشتیم توانستیم گل سوم را وارد دروازه حریف کنیم و به پیروزی برسیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: با روندی که در پیش گرفته ایم بازی بعدی را هم می بریم تا خود را به صدر جدول نزدیکتر کنیم.