بلر با توسل به ادبیات مطرود بوش جنگ عراق را توجیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "تونی بلر" نخست وزیر وقت انگلیس در زمان حمله به عراق با حضور در کمیته تحقیق در مورد این جنگ، بار دیگر از مواضع پیشین خود در این مورد دفاع کرد.

وی مدعی شد که دولت "صدام حسین" پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 نیز بعنوان یک خطر جدی برای غرب به شمار می رفته و دولتهای غربی تا زمان حمله به این کشور در مارس سال 2003 تلاش خود را برای کم کردن این تهدید به کار گرفته اند.

این در حالی است که موضوع تحقیق در مورد جنگ عراق اطلاع بلر و "جرج بوش" از وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق است که منجر به حمله آمریکا و انگلیس به این کشور بدون گرفتن مجوز از سازمان ملل متحد شد.

بلر در ادامه توضیحات خود به کمیته چیلکات با اشاره به اینکه راه حل نظامی آخرین گزینه برای رفع یک تهدید است بار دیگر تاکید کرد که کشورهای به اصطلاح "محور شرارت" نباید اجازه دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به کشته شدن سربازان انگلیسی در جریان جنگ عراق ابراز تاسف کرد. در جریان این جنگ هفت ساله تا کنون 179 نظامی انگلیسی درعراق کشته شده اند.

همزمان با حضور بلر در کمیته چیلکات صدها تن از انگلیسیهای معترض به حضور این کشور در جنگ عراق با حضور در خیابانهای اطراف محل برگزاری این نشست، اعتراض خود را به تصمیم این سیاسمتدار56 ساله ابراز کرده و خواهان محاکمه وی به جرم به کشتن دادن نظامیان کشورشان شدند.

خاطرنشان می شود که "جرج بوش" پس از حملات 11 سپتامبر 2001 با نام بردن از ایران، کره شمالی و عراق، آنها را متهم به حمایت از تروریسم کرده و این کشورها را "محور شرارت" نامید.