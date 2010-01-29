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۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۴۵

نشست تخصصی "سینمای استاندارد" فردا برگزار می شود

نشست تخصصی – موضوعی "کنترل کیفیت و استاندارد سازی محتوایی و تکنیکی" در قالب همایش "سینمای ایران، چشم انداز دهه 90 "روز شنبه دهم بهمن ماه در برج میلاد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین نشست این همایش سینماگران و منتقدان به بررسی زیرساختهای سینما، جایگاه تهیه کننده و ارتباط آن با سایر رشته های هنر هفتم و چگونگی تبدیل دفاتر فیلمسازی در ایران به استودیوها و کمپانیهای فیلمسازی مطابق با الگوی سینمای حرفه ای و استاندارد جهان می پردازند.

قاسم قلی پور تهیه کننده سینما، شهرام اسدی از کارگردانان سینما و علی علایی منتقد سینمایی در نشست کنترل کیفیت و استاندارد سازی محتوایی و تکنیکی حضور می یابند.

 همچنین کارگاه تخصصی "جلوه های ویژه و جلوه های بصری" امروز جمعه  با حضور اصغر پورهاجریان و امیررضا معتمدی در دومین روز از برپایی همایش سینمای ایران، چشم انداز دهه 90 در سالن کوچک برج میلاد برگزار شد.

همایش سینمای ایران، چشم انداز دهه 90 از 8 تا 12 بهمن ماه همزمان با برپایی جشنواره بین المللی فیلم فجر و با حضور منتقدان و نویسندگان، سینماگران، اصحاب رسانه، دانشجویان رشته سینما و هنرجویان آموزشگاههای سینمایی از ساعت 30/18 تا 30/20 در برج میلاد برپاست.

کد مطلب 1025952

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