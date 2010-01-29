زاکه رونی سرمربی تیم فوتبال یوونتوس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، زاکه رونی از سال 2007 که از تورینو اخراج شد تا به امروز مربیگری تیمی را بر عهده نداشته است. این مربی 56 ساله تیم یوونتوس را در دیدار روز یکشنبه مقابل لاتزیو در چارچوب رقابت های سری آ هدایت خواهد کرد.

زاکه رونی سابقه مربیگری تیم های اودینزه (1995 تا 1998)، میلان (1998 تا 2001)، لاتزیو (2001 تا 2002) و اینتر میلان (2003 تا 2004) را در کارنامه دارد. زاکه رونی در سال 1999 با میلان به عنوان قهرمانی اسکودتو دست پیدا کرد.

یوونتوس تحت مربیگری فرارا در 6 بازی گذشته 5 بار متحمل شکست شد و در رده ششم جدول رده بندی رقابت های سری آ قرار دارد.