استقلال هم با پیروزی به استقبال دربی رفت / صعود به جایگاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 16:55 دقیقه امروز(جمعه) به قضاوت سعید بخشی زاده با حضور نزدیک به 15 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار شد که در پایان شاگردان صمد مرفاوی با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست دادند.

در شروع این دیدار و در دقیقه 2 سانتر خسرو حیدری از جناح راست را عبدالجبار مومونی مدافع تیم فوتبال ابومسلم به اشتباه وارد دروازه تیم خود کرد تا استقلال نیمه اول را با برتری یک بر صفر به پایان برساند.

در شروع نیمه دوم ابومسلم فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشت قصد داشت با سرعت بخشیدن به بازی گل خورده را جبران کند اما در همان دقایق اول روی خطای اشکان نامداری یک ضربه پنالتی را به استقلال داد اما کیانوش رحمتی این ضربه را به بیرون زد.

در ادامه شاگردان پرویز مظلومی فشار حملات خود را بیشتر کردند و در دقیقه 68 جواد ضیغمی گل تساوی را وارد دروازه استقلال کرد. این پایان کار نبود و در دقیقه 79 فرهاد مجیدی پاس سیدصالحی را به گل دوم استقلال تبدیل کرد و در دقیقه 92 و در وقت های تلف شده آرش برهانی گل سوم آبی پوشان را وارد دروازه ابومسلم کرد.

نیمه دوم دیدار تیم های استقلال و ابومسلم جذابیت ویژه ای داشت و علاقمندان فوتبال زیبایی را از سوی هر دو تیم تماشا کردند.

استقلال با این پیروزی 40 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر در رده سوم قرار گرفت و جای پرسپولیس را در این رده گرفت. ابومسلم هم با 18 امتیاز همچنان تیم آخر جدول رده بندی باقی ماند.