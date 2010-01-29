تاکید لاریجانی بر گسترش روابط اقتصادی ایران و ترکیه در دیدار همتای ترک

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اوگاندا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر جمعه در حاشیه برگزاری اجلاس اتحادیه بین المجاس اسلامی با محمد علی شاهین رئیس مجلس ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

علی لاریجانی در این دیدار اظهار داشت: ایران و ترکیه دو کشور مهم و تاثیر گذار در عرصه بین المللی و منطقه ای هستند و طبعا روابط قوی این دو کشور می تواند اثرات مثبتی برای مردم دو کشور داشته و همچنین موثر در منطقه باشد.

رئیس مجلس ضمن تاکید بر روابط اقتصادی دو کشور، گفت: در مقطع کنونی خصوصا در پی سفر اخیر آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه به ایران انتظار می رود روابط اقتصادی دو کشور از سرعت بیشتری برخوردار شود.

رئیس مجلس ملی ترکیه نیز ضمن مهم دانستن ایران گفت: مجلس ترکیه خواستار تقویت و گسترش روابط ترکیه با جمهوری اسلامی ایران است.

محمد علی شاهین ضمن اعلام سفر قریب الوقوع خود به ایران خاطر نشان کرد: روابط پارلمانی مناسب و خوب دو کشور می تواند تسهیل کننده روابط اقتصادی ایران و ترکیه باشد.

وی تاکید کرد: ما نسبت به رابطه با ایران از چنین رویکردی حمایت می کنیم.