جنگ با اسرائیل پایان ندارد/ ترور "مبحوح" بی پاسخ نمی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، خالد مشعل در مراسم تشییع پیکر مبحوح در اردوگاه یرموک در دمشق اظهار داشت: اسرائیل در ورای ترور محمود عبدالرئوف المبحوح قرار دارد و حماس به زودی پاسخ این جنایت را خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: جنگ با اسرائیل بی پایان است و تا زمان از بین رفتن اشغال اراضی فلسطین تمام نخواهد شد.

مشعل افزود: اسرائیل از سرزمین فلسطین خارج خواهد شد و در نهایت، شکست از آن این رژیم خواهد بود.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در ادامه گفت: اسرائیلی ها گروهی کینه توز و جانی هستند که با تاریخ، یهودیت، اسلام و تمامی پیامبران و ارزش های انسانی دشمنی دارند.

مبحوح یکی از اعضای جنبش حماس توسط رژیم صهیونیستی در هتلی در دبی ترور شد. وی که یکی از بنیانگذاران گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس به شمار می رود در سال 1998 از نوارغزه تبعید شد.

وی طراح بسیاری از عملیات ها علیه رژیم صهیونیستی بود و در آغاز انتفاضه نخست در به اسارت گرفتن دو نظامی صهیونیست برای تبادل با اسرای فلسطینی نقش داشت.