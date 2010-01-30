ترقی در گفتگو با مهر : حوادث موجب غفلت مسئولان از مردم نشود/ رواج اتهام زنی لجاجت می آورد

حمیدرضا ترقی در گفتگو با مهر، در پاسخ به سئوالی در مورد تاکیدات مقام معظم رهبری بر تدبیر و خدمت به مردم از سوی مسئولان اظهار داشت: در حقیقت این سفارش مقام معظم رهبری برای خنثی کردن توطئه و تلاش مخالفان نظام است، زیرا آنان تلاش می کنند که مسئولان نظام به مسائل سیاسی و مسائل فرعی بپردازند و آنان را از خدمت به مردم دور کنند.

وی تصریح کرد: طبق فرمایشات رهبری این مسائل سیاسی نباید موجب گردد که مسئولان از خدمت به مردم غافل شوند وتلاش دشمن را در افزایش نارضایتی عمومی به نتیجه برسانند.

این فعال سیاسی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که پرسید با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه حال که دشمن وارد صحنه شده است خطاکاران، خطای خود را تصحیح کنند مصداق این سخن چه کسانی هستند و چه اقداماتی را باید انجام دهند، گفت: این یک هشدار و فرصت دیگری است برای کسانی که در مقابل نظام ایستادند وعملکردشان در طی این مدت موجب طمع دشمنان و دخالت آنان در مسائل داخلی کشور شده است که لازم است این افراد به آغوش نظام برگردند و اظهار پشیمانی کنند.

به اعتقاد ترقی دولتمردان نیز مصون از اشتباه نیستند اما اشتباه آنان هرگز موجب طمع و نفوذ دشمنان نظام به کشور نخواهد شد.



وی در ادامه درباره وظیفه مردم و جریانات سیاسی در برابر بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حضوردر صحنه، همگانی شود گفت: حضور ملی در 22 بهمن امسال متبلور خواهد شد و هر جریان سیاسی که در این صحنه ملی غایب باشد باید خود را از مردم جدا تلقی نماید.

هر جریانی حتی جریان معروف به جنبش سبز اگر معتقد و مدافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مخالف دخالتهای دشمنان این نظام و پایبند به آرمانهای بلند امام راحل هستند باید حضور خود را پررنگ وشفاف آنهم در جهت موافقت با آحاد مردم و نه مخالفت نشان دهند

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تاکید براینکه در راهپیمایی روز 22 بهمن باید همه جریانات سیاسی حضور خود را علنی کنند، عنوان کرد: هر جریانی حتی جریان معروف به جنبش سبز اگر معتقد و مدافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ومخالف دخالتهای دشمنان این نظام و پایبند به آرمانهای بلند امام راحل هستند باید حضور خود را پررنگ و شفاف آنهم در جهت موافقت با آحاد مردم و نه مخالفت نشان دهند.

وی در ادامه با اشاره به فراز دیگری از سخنان رهبری مبنی براینکه انتقاد باید همانند انتقاد از یک همسنگر باشد نیز گفت: رهبری تاکیدشان این است که اولا همه باید انتقاد کنند آنهم انتقاد در جهت بهبود شرایط بطوریکه نقاط ضعف بیان شود و راهکارهایی هم برای برطرف کردن آن ارائه شود.

ترقی با بیان اینکه لحن ناقد هم باید لحن یک همسنگر باشد نه دو جریانی که در برابر هم ایستاده اند، عنوان کرد: فضای اتهام زنی موجب خواهد شد که زمینه نقد منصفانه و منطقی نسبت به همه افراد از بین برود.

وی با بیان اینکه اگر فضای اتهام زنی را در جامعه ترویج دهیم نمی توانیم انتظار داشته باشیم که اصلاحی صورت پذیرد و افراد در عملکرد و یا مواضع خود تجدید نظر نمایند، گفت: رواج اتهام زنی در جامعه موجب منفعل شدن افراد مورد اتهام واقع شده می شود که در نهایت انفعال تبدیل به لجاجت در این افراد خواهد شد.