نشست لندن توجیه اشغال افغانستان و مذاکره با تروریستها بود

حسن بهشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی خود از نشست لندن که روز پنجشنبه با محوریت موضوع افغانستان برگزار شد گفت: این نشست را از سویی آمریکا وانگلیس برای توجیه حضور خود در افغانستان و از طرفی دیگر هم برای توجیه گفتگوی خود با طالبان طراحی کرده بودند.

وی ادامه داد : این کشورها با آنکه طالبان دست پرورده آنها بود این گروه را تروریست می دانستند و باید پرسید اکنون چه شده که می خواهند با این تروریستها گفتگو کنند، به آنها کمک مالی بکنند وحتی در دولت افغانستان نیز از آنان استفاده کنند.

این تحلیلگر مسائل بین المللی در ادامه با بیان اینکه اتخاذ این سیاستها در قبال طالبان نه تنها وضعیت افغانستان را بهتر نخواهد کرد ، بلکه مشکلات این کشور را بیشتر می کند، گفت: اساسا ما در نظام بین الملل "تروریسم خوب وتروریسم بد" نداریم بطوریکه بگوییم اکنون تروریستها خوب شده اند پس می توانیم با آنها پای میز مذاکره بنشینیم.

وی یاد آور شد که در پی نشست لندن طالبان نیز ابراز عقیده کرده است که این کنفرانس بازی سیاسی طراحی شده از سوی انگلیس وآمریکا است وما تصمیمات نشست لندن را قبول نداریم.

درحقیقت طالبان در بستر فقر افغانستان رشد کرده است، بطوریکه اگر بودجه های میلیاردی به جای هزینه کردن برای سربازان آمریکایی، انگلیسی وناتو برای ایجاد اشتغال وعمران و آبادانی افغانستان هزینه می شد دیگر طالبان نمی توانست اعمال تروریستی خود را توجیه نماید

بهشتی پور با تاکید براینکه اگر ریشه بوجود آمدن طالبان را پیدا کنیم دربسیاری از مسائل راحتتر خواهیم توانست با آنها مقابله کنیم، گفت: درحقیقت طالبان در بستر فقر افغانستان رشد کرده است، بطوریکه اگر بودجه های میلیاردی به جای هزینه کردن برای سربازان آمریکایی، انگلیسی وناتو برای ایجاد اشتغال وعمران و آبادانی افغانستان هزینه می شد دیگر طالبان نمی توانست اعمال تروریستی خود را توجیه نماید.

وی در ارزیابی خود از علت شرکت نکردن جمهوری اسلامی ایران در این نشست نیز گفت: به نظر می رسد که کشورهای شرکت کننده در نشست لندن ابتدا پیش نویس بیانیه خود را به جمهوری اسلامی ایران داده اند و در آن پیش نویس بجای اینکه بر روی نقش کشورهای همسایه در ایجاد صلح وثبات در افغانستان تاکید کنند، نوشته بودند که برخی کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان دخالت می کنند.

این تحلیلگر مسائل بین المللی در ادامه افزود: همچنین تهران معتقد است که اگر قرار است که صلح همه جانبه ای در افغانستان به وقوع بپیوندد ، باید نقش کشورهای دیگر هم بجز آمریکا وانگلیس در این میان مشخص و به آن توجه شود، زیرا اگر قرار باشد که سیاستهای آمریکایی وانگلیسی در جهت تثبیت حضور این کشورها در افغانستان پیاده شود پس هیچ دلیلی ندارد که جمهوری اسلامی ایران هم درآن نشست شرکت کند زیرا اساسا شرکت ایران در نشست لندن برخلاف منافع ملی کشور بود.

وی در عین حال تصریح کرد: اما اگر به معنای حقیقی قرار بود صلحی همه جانبه که در خدمت مردم افغانستان باشد بطوریکه این کشور را از صلح وثبات حقیقی برخوردار کند، جمهوری اسلامی ایران هم باید در راستای منافع ملی خود در این نشست شرکت می کرد.

نشست لندن روز پنجشنبه اخیر با حضور مقامات 60 کشور در انگلیس برگزار شد و شرکت کنندگان در کنفرانس از مذاکره با طالبان حمایت کردند. در همین رابطه اعلام شد که به زودی قرار است نشستی در کابل، پایتخت افغانستان، برای بحث و تبادل نظر در باره مکانیسم این مذاکرات احتمالی برقرار شود.

در همین حال شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان که در کنفرانس لندن نیز حضور داشتند، در گفتگو با خبرگزاری های اروپایی گفته اند که درباره طرح مذاکره با طالبان، با مجلس نمایندگان مشورت نشده و آنها در جریان جزئیات این طرح قرار ندارند.