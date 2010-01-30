کشتی گلستان جان تازه ای گرفته است

محمدحسین ملاح در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: موفقیتهای اخیر کشتی گلستان در چند ماه گذشته باعث شده است که علاقمندان به این رشته در این استان افزایش یافته و شاهد حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در سالنهای کشتی هستیم.

وی اظهار داشت: حضور تیم رشد دانه گلستان در مرحله نیمه‌نهایی و نهایی رقابتهای لیگ برتر با توجه به بودجه محدود و سرمایه‌گذاری صورت گرفته یک موفقیت برای ما محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری مرحله‌ نیمه‌نهایی و نهایی رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد باعث شد تا شور و نشاط تازه‌ای در سطح کشتی استان ایجاد شود و مسئولان سیاسی توجه بیشتری به این رشته داشته باشند و امیدوارم در سال آینده با تیم قوی‌تری در این رقابت‌ها حضور داشته باشیم.

لیگ کشتی در گلستان راه اندازی می شود

ملاح اظهار داشت: یکی از برنامه‌های ما برگزاری دوباره لیگ کشتی در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان است که در این زمینه تاکنون تیمهای زیادی متقاضی حضور در این رقابت‌ها شده‌اند که ما پس از برنامه‌ریزی مناسب این رقابت‌ها را راه‌اندازی می‌کنیم.

نائب رئیس هیئت کشتی گلستان خاطرنشان کرد: بیشتر تمرکز ما کار بر روی رده‌های سنی پایه است و سعی داریم با پشتوانه‌‌سازی و بسترسازی در آینده نیروهای توانمندی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: بیشتر مسئولان و مردم علاقمند در سطح استان معتقد هستند امسال سال کشتی در استان گلستان است.

تیم کشتی رشد دانه گرگان به نمایندگی از گلستان در مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور چهارم شد.