اخبار کوتاه ورزشی از استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هفته اول، دوم و سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر مردان گلستان برگزار شد که نتایج آن بشرح زیر است.

جوانان شهرداری گرگان 70 - کلاله 39، مینودشت 68 - آزادشهر 59 ، گنبد 80 - رامیان 59، کردکوی 50 - بندرترکمن 35 ، کردکوی 59 - گنبد 67 ، مینودشت 58 - رامیان 57 ، کلاله 30 - بندرترکمن 48.

گرگان 84 - آزادشهر 70، مینودشت 56 - کردکوی 62، بندرترکمن 36 - جوانان شهرداری گرگان 46، گنبد 72 - کلاله 41، رامیان 64 - آزادشهر 43.

کسب 5 سهمیه ووشو گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سهمیه ووشو گلستان در مسابقات سومین دوره المپیاد ایرانیان پنج سهمیه کسب کرد.

تیم منتخب ووشو استان گلستان در مسابقات قهرمانی رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان انتخابی المپیاد ایرانیان و مسابقات جهانی سنگاپور در بخش سانشو و تالو ویژه اقایان درخشید.

در بخش سانشو جوانان میلاد قزلسفلو از شهرستان مینودشت مدال طلا و کریم ملایی از گرگان مدال برنز مسابقات را کسب کردند.

همچنین مهدی ممشلی از مینودشت، مجیر اصغرزاده از مینودشت، حسین یوسفی از گرگان به مرحله یک هشتم راه یافتند و پنج سهمیه جهت حضور در سومین دوره مسابقات المپیاد ایرانیان را کسب کردند.

برگزاری مسابقات چهارجانبه سپک تارا در گلستان

یکدوره مسابقه چهارجانبه سپک تاکرا با حضور 4 تیم از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، 2 تیم از گلستان (تیم منتخب گلستان و تیم گنبد) به میزبانی شهرستان گنبد برگزار شد.

در این مسابقات تیمهای منتخب گلستان، گنبد و خراسان رضوی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.