دریاچه مصنوعی گنبد به انواع پسابها آلوده شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این دریاچه که به مساحت پنج هکتار و گنجایش 120 هزار مترمکعب آب در سال 84 و در ورودی شهر گنبد کاووس احداث شد، اکنون به دلیل ورود انواع پسابها و آلاینده ها نیازمند تخلیه آب و لایروبی است.

کدر بودن آب دریاچه، بوی نامطبوع ناشی از ورود انواع پسابهای مناطق حاشیه به این دریاچه، این مکان تفریحی و گردشگری شهرستان گنبد کاووس را از نظر زیست محیطی دچار مشکلاتی کرده است.

این دریاچه که با هدف تلطیف هوای مناطق جنوب شرقی گنبد کاووس احداث شد اکنون خود از مشکلات زیست محیطی رنج می برد و در آرزوی زیباسازی و توجه است.

دریاچه مصنوعی گنبد سال 84 همزمان با هفته دولت با مساحت حدود ‪ ۵‬هکتار و با گنجایش ‪ ۱۲۰‬هزار مترمکعب آب طراحی و به بهره برداری رسیده است.

مساحت اسکله این دریاچه دارای ۸۵‬ مترمربع و اسکلت آن نیز به صورت بتنی است و با توجه به موقعیت قرار گرفتن این دریاچه و جهت غالب باد به سمت شهر، این دریاچه می‌تواند در تلطیف هوا به ویژه در منطقه جنوب شرقی شهر نقش بسزایی داشته باشد.

قرار گرفتن دریاچه در نزدیکی پارک شادی و حاشیه تفرجگاهی به مساحت ‪ ۱۳‬هکتار، جاذبه های این مکان تفریحی را افزایش داده است.

یک شهروند گنبدی با اشاره به آلودگی آب این دریاچه گفت: متاسفانه در این دریاچه که اکنون به انواع آلودگیها دچار است، ماهی قزل آلا نیز پرورش داده می شود.

شهریار تیزرو افزود: آب دریاچه بسیار کدر است و بوی نامطبوع آن آزار دهنده است و ورود پسابها به این دریاچه تفریحی و گردشگری، مشکلات زیست محیطی را شدت بخشیده است.

حسین محمدی دیگر شهروند گنبدی افزود: متاسفانه با گذشت چند سال از ساخت آن، شهرداری تاکنون نسبت به تخلیه آب دریاچه اقدام نکرده است و اخیرا پس از گذشت سالها درحال برنامه ریزی در این زمینه است.

وی اظهار داشت: این درحالیست که حداقل باید سالانه نسبت به لایروبی و تخلیه آب این دریاچه و آبگیری مجدد آن برنامه ریزی شود تا سلامت شهروندان به مخاطره نیفتد.

جمعی از شهروندان گنبدی نیز از عملکرد شهرداری این شهر در بازسازی و زیباسازی این دریاچه مصنوعی که نقش موثری در جذب گردشگر در منطقه دارد، انتقاد کردند.

به گفته آنان، اگرچه ایجاد و توسعه فضاهای گردشگری مانند دریاچه مصنوعی گنبد کاووس امری ضروری است ولی نباید بهداشت این مناطق مورد غفلت واقع شود.

آب دریاچه گنبد تخلیه می شود

شهردار گنبد کاووس نیز گفت: حضور دائمی شهروندان و استقبال چشمگیر از فضای دلنشین دریاچه، زیبایی و بهداشت محیط آن از مهمترین وظایف و دغدغه های شهرداری است.

سید منصور باقری در این زمینه افزود: یکی از اهداف مهم اماکن عمومی، ایجاد فضایی برای تعاملات اجتماعی مختلف است ولی در کنار آن نباید زیبایی، امنیت و به خصوص بهداشت این نقاط را نادیده گرفت.

وی اظهار داشت: افراد جامعه به دنبال یک فضای دلنشین اجتماعی هستند تا بتوانند به اتفاق دوستان، خانواده یا به تنهایی ساعاتی از شبانه روز را در آنجا سپری کنند.

به گفته باقری، بر همین اساس طی یکسال گذشته با توجه به افزایش جمعیت ماهیان قزل آلا در دریاچه مصنوعی و کدر شدن آب آن، بوی نامطبوع و آزار دهنده آن، ضرورت بازسازی و توجه بیشتر به بهداشت این دریاچه را ضروری کرده است.

شهردار گنبد کاووس گفت: از اینرو شهرداری گنبد کاووس بدلیل رعایت نکات بهداشتی همچنین لایروبی دریاچه، درحال تخلیه آب این دریاچه مصنوعی است که بلافاصله پس از انجام عملیات پاکسازی، دوباره آبگیری خواهد شد.

شهر 130 هزار نفری گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.