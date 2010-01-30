نرخ تضمینی گندم و جو افزایش می یابد

صادق خلیلیان در حاشیه سفر به گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نرخ خرید تضمینی جو در سال آینده به دو هزار و 800 ریال و نرخ خرید تضمینی گندم نیز سه هزار و 300 ریال تعیین شد.

وی با اشاره به اینکه کشور توانایی زیادی در تولید این محصولات دارد، اظهار داشت: این اقدام برای حمایت از تولیدکنندگان این بخش صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: توجه به، به نژادی و به زراعی و مکانیزاسیون محصولات کشاورزی موجب افزایش تولید و اقتصادی شدن آن می شود.

خلیلیان با اشاره به اینکه سالانه خسارتهای زیادی در بخش کشاورزی کشور وارد می شود، گفت: بیمه محصولات کشاورزی از بهترین شیوه ها برای جبران خسارت است.

طرح تنوع بیمه ای محصولات کشاورزی اجرا می شود

وزیر جهاد کشاورزی از تهیه طرح تنوع بیمه ای برای پرداخت واقعی خسارتها خبر داد و گفت: مطالعات این طرح انجام شده و از سال آینده اجرایی می شود و کشاورزان می تواند به چند نوع انتخاب در بیمه کردن محصولات دست بزنند.

وی با اشاره به برگزاری کارگروه کشاورزی در گلستان اعلام کرد: در این کارگروه تصمیمات خوبی برای توسعه بخش کشاورزی استان های شمالی و رفع مشکلات این بخش در مناطق شمالی گرفته شد.

کارگروه بررسی وضعیت مرکبات، پنبه، زیتون و ابریشم در گلستان به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزاری جهاد، صنعت و بازرگانی در گرگان تشکیل شد.