واگذاری برخی فعالیتهای حوزه نشر به ادارات ارشاد استانها

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی کریمی فیروزجایی شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه کتاب مازندران و ششمین نمایشگاه کتاب کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: برخی فعالیتهای ممیزی قابلیت واگذاری به ادارات ارشاد استانها داشته که مجلس با جدیت به دنبال اجرایی شدن این مهم برای پویایی حوزه نشر در استانهاست.

وی خاطرنشان کرد: کتاب به عنوان رسانه ماندگار در کنار سایر رسانه های مجازی و سایبر همچنان از جایگاه والایی در بین مردم برخوردار بوده و می تواند نقش اساسی در انتقال ارزشهای دینی و آرمانهای انقلاب و نظام ایفا می کند.

نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به اینکه مجلس و دولت تلاشهای خود را در حوزه چاپ و نشر کتب افزایش خواهند داد، بیان کرد: در بودجه سال 89 توجه وی‍ژه ای به حوزه نشر شده که می تواند زمینه ساز گامهای اساسی برای تعالی این بخش تاثیرگذار فرهنگ باشد.

کریمی فیروزجایی با بیان اینکه دومین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران از نقطه نظر کمی و کیفی در سطوح بالایی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است، یادآور شد: تنوع ناشران و کتابهای جدید در معرض دید بیشتر مردم در این نمایشگاه قرار گرفته است.

وی دسترسی آسان مردم به تازه های نشر و کتابهای جدید را از مزایای برگزاری نمایشگاه های کتاب در استانها دانست و افزود: دستگاه های فرهنگی باید همگام با ارشاد استان در نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی تلاش کنند.

این نماینده مجلس بیان داشت: به رغم تعدد و تکثر فضای سایبر و رسانه های مجازی پویایی، ماندگاری و مقبولیت کتاب در بین صاحبان علم، فرهنگ، هنر و مردم همچنان باقی بوده چرا که مردم ایران انس و الفتی دیرینه با مقوله کتاب و کتابخوانی دارند.

کریمی با بیان اینکه آموزش و پرورش به عنوان نهاد فرهنگی اثرگذار در ترویج فرهنگ کتابخوانی باید در نمایشگاه کتاب حضور پررنگی داشته بود، افزود: مدیران مدارس باید با اعزام دانش آموزان به نمایشگاه های کتاب، آنان را با یافته ها و کتب جدید و علمی آشنا سازند.

نمایشگاه کتاب مازندران همه روزه از ساعت 10 تا 19، چهاردهم بهمن ماه در کیلومتر هشت جاده ساری به نکا آماده بازدید از علاقمندان است.