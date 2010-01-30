نمایشگاه های استانی کتاب بین المللی می شود

عباد رضا اسلامی شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: هم اکنون موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران سالانه به طور میانگین بیش از 22 نمایشگاه استانی کتاب در سراسر کشور برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران قصد دارد با بین المللی کردن نمایشگاه های کتاب استانها نسبت به معرفی تازه های نشر، ناشران ایرانی و خارجی گام بردارد.

قائم مقام موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران با اشاره به اینکه این موسسه در سال جاری اقدام به 320 نمایشگاه کتاب در دانشگاه و زندان های کشور برگزار کرده است، تصریح کرد: با پتانسیل یابی و شناسایی استانهای فعال در عرصه فرهنگ سازی تازه های نشر، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به سمت بین المللی برگزار کردن نمایشگاه های کتاب سوق یافته است.

اسلامی با بیان اینکه استارت برگزاری نمایشگاه های بین المللی کتاب در مراکز استان ها از اوایل سال 89 زده خواهد شد، یادآور شد: با شناسایی مکانهای نمایشگاهی تبریز و شیراز پیش بینی می شود نخستین نمایشگاه بین المللی کتاب استانها سال آینده در این دو استان برگزار شود.

وی با اعلام اینکه شناسایی و پتانسیل یابی اجرای بین المللی نمایشگاه کتاب استانها تاکنون در هشت استان کشور صورت گرفته است در عین حال تصریح کرد: کیفیت برگزاری نمایشگاه های کتاب استان ها در حال حاضر با نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برابری می کند.

این مسئول فرهنگی با بیان اینکه اساسی ترین مشکلات ناشران در حوزه کتاب نبود سامانه مناسب برای توزیع کتب در استانها بوده اظهار داشت: نمایشگاه های کتاب استانها فرصت مناسبی برای تعریف و شناسایی آثار ناشران به مردم خواهد بود.

وی با اشاره به این نکته که برگزاری نمایشگاه های کتاب استان ها، فضای ارائه تازه های نشر را به مردم فراهم خواهد کرد افزود: در نمایشگاه امسال کتاب مازندران بیش از سه هزار عنوان انواع کتب عمومی که تاریخ انتشار آن پس از سال 85 بوده در معرض دید عموم قرار گرفته است.

اسلامی با بیان اینکه پس از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برگزاری نمایشگاه های کتاب استان ها آغاز شود پیش بینی کرد در سال آینده، 25 نمایشگاه کتاب استانی در کشور برگزار شود.

وی از آمادگی این موسسه برای برپایی نمایشگاه های کتب تخصصی در دانشگاه های کشور بر اساس نیاز دانشگاهیان و دانشجویان خبر داد و افزود: دانشگاه ها می توانند ضمن شناسایی و اعلام نیاز کتب درخواستی، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران را برای برپایی نمایشگاه های بزرگ کتاب در دانشگاه هایشان دعوت کنند.

این مسئول فرهنگی سطح کمی و کیفی نمایشگاه کتاب مازندران را مفید ارزیابی کرد و گفت: امکان ارائه آثار بیشتر ناشران از نقاط مختلف کشور به دلیل محدودیت مکان در نمایشگاه مازندران نبوده در غیر این صورت موسسه محدودیتی در معرفی ناشران و کتب منتشره جدید در نمایشگاه مازندران نداشته است.

اسلامی همچنین با بیان اینکه تاکنون هیچ هزینه ای بابت اجاره فضای اختصاصی در نمایشگاه های کشور از ناشران اخذ نشده است، اظهار داشت: قصد داریم با همکاری مقامات ارشد استانها، نمایشگاه های بزرگ کتاب در استان مورد نظر را بر اساس نیاز، پتانسیل و توانمندی و ظرفیت مردمان آن خطه برگزار خواهیم کرد.

وی یادآور شد: نمایشگاه های تخصصی کتاب استان ها از سال آینده رنگ و بوی اجرایی به خود خواهد گرفت.