عدم همکاری بین بخشی دستگاهها معضل اساسی گیلان است

محمد جواد حشمتی در گفتگو با خبرنگار مهرهمچنین از کلی گویی مشکلات در عرصه صنعت و معدن استان گلایه کرد و اظهار داشت: وقتی مشکلات صنعت و معدن مطرح می شود، آیا همه صنایع مشکل دارند یا فقط درصدی از صنایع درگیر مسائل ناخواسته هستند.

رئیس کل دادگستری گیلان ادامه داد: مشکلات و معضلات که در مسیر توسعه صنعت، گردشگری، کشاورزی و تولیدی وجود دارد باید هوشمندانه شناسایی و بصورت جدی رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه تمامی شرایط لازم برای تحرک همه جانبه رونق و شکوفایی بخش اقتصادی استان وجود دارد، افزود: دستگاه قضایی هر چند قانون نانوشته ای در بحث حمایت از بخش صنعت دارد ولی دراستان تمامی دستگاهها ذیربط موظف به پیگیری جدی مسائل بخش صنعت و تولید هستند.

حشمتی همچنین با اشاره به اینکه اصل 44 قانون اساسی در سکوت اجرا می شود، یاد آورشد: هنوز قانون اصل 44 به مرحله تصویب نهایی و اجرایی نرسیده است از اینرو مسئولان باید قاطعانه به این مهم رسیدگی کنند.