محصولات وارداتی باید قیمت گذاری شوند

عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه متاسفانه چرخ کشور بر تجارت می چرخد نه صنعت افزود: صنعت در ایران با مشکلات زیادی مواجه است و صنعتگران امروزه در یک مسابقه نابرابر در مقابل واردات قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: میزان واردات ایران تا چند سال گذشته 12 میلیارد دلار در سال بود که هم اکنون این میزان به 70 تا 80 میلیارد دلار در سال رسیده است.

مدیرگروه صنعتی فومن شیمی با اشاره به اینکه صنعتگران داخلی به دلایلی نمی توانند با کالاهای وارداتی مقابله کنند، اظهار داشت: ماشین آلات مدرن با نیروی انسانی کم، توانای نیروی کار بالا، بهره بانکی دو درصد و... از جمله این دلایل است.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری محصولات ایرانی مشکل بزرگ کارخانجات تولیدی است، افزود: محصولات وارداتی نیز باید قیمت گذاری شوند.

موسوی عدم پرداخت سه درصد تجمیع عوارض را از دیگر مشکلات بخش صنعت اعلام کرد و اظهار داشت: مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس باید در این زمینه چاره اندیشی اساسی کنند.

مدیرگروه صنعتی فومن شیمی در ادامه بر لزوم اشاعه فرهنگ حمایت از کالاهای ایرانی در جامعه تاکید کرد و یاد آور شد: استفاده از کالاهای ایرانی ضمن تقویت بخش صنعت موجب اشتغال پایدار در جامعه می شود.