نتایج کامل هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است:
* ملوان بندرانزلی یک - سایپا کرج صفر
گل: آلن باسیج (65)
* صبای قم 2 - سپاهان اصفهان 2
گلها: داود حقی (5 - پنالتی) و حمیدرضا فرزانه (60) برای صبا و ابراهیم توره (87) و هادی عقیلی (2+90 - پنالتی) برای سپاهان
اخراج: داود حقی (3+90) از تیم صبای قم
* فولاد خوزستان یک - تراکتورسازی تبریز یک
گلها: نادر احمدی (30) برای فولاد و امیر محبی (15) برای تراکتورسازی
* ذوب آهن اصفهان صفر - پاس همدان یک
گل: یدالله اکبری (43 - پنالتی)
اخراج: محمد صلصالی (88) و محمدرضا خلعتبری (90) از تیم ذوب آهن
* شاهین بوشهر صفر - استقلال اهواز صفر
* مقاومت شهید سپاسی شیراز یک - استیل آذین تهران 2
گلها: محمد ایران پوریان (21) برای مقاومت سپاسی و محمد غلامی (61) و حمیدرضا شرفی (2+90) برای استیل آذین
* راه آهن شهرری 3 - مس کرمان 2
گلها: ایمان حیدری (4)، میلاد زنیدپور (47) و فرید عابدی (2+90) برای برای راه آهن و محسن میرآبی (52 - گل به خودی) و حمید عزیززاده (70) برای مس کرمان
* استقلال 3 - ابومسلم 1
گلها: مومونی (2) گل به خودی، فرهاد مجیدی(79) و آرش برهانی(2+90)برای استقلال - جواد ضیغمی (68) برای ابومسلم
* پیکان قزوین 1 - پرسپولیس 3
گلها: حسین معمار(9) گل به خودی، کریم باقری(45) و محسن خلیلی(75) برای پرسپولیس- جهانگیر عسگری(61) برای پیکان
جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و پنجم به شرح زیر است:
1- سپاهان اصفهان 49 امتیاز - 24 بازی
2- ذوب آهن اصفهان 45 امتیاز - 25 بازی
3- استقلال تهران 40 امتیاز - 25 بازی - تفاضل 7+
4- پرسپولیس 40 امتیاز - 25 بازی
5- استیل آذین 39 امتیاز - 25 بازی
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15- مس کرمان 27 امتیاز - 25 بازی
16- راه آهن شهرری 26 امتیاز - 25 بازی
17- فولاد خوزستان 25 امتیاز - 25 بازی
18- ابومسلم مشهد 18 امتیاز - 25 بازی
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