به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای این هفته روزهای پنجشنبه و جمعه در شهرهای مختلف برگزار شد که دو دیدار حساس آن در تهران و قزوین با پیروزی استقلال و پرسپولیس همراه بود. سپاهان در قم برابر صبا متوقف شد و ذوب آهن در ورزشگاه خانگی برابر پاس همدان تن به شکست داد.

نتایج کامل هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است:

* ملوان بندرانزلی یک - سایپا کرج صفر

گل: آلن باسیج (65)

* صبای قم 2 - سپاهان اصفهان 2

گل‌ها: داود حقی (5 - پنالتی) و حمیدرضا فرزانه (60) برای صبا و ابراهیم توره (87) و هادی عقیلی (2+90 - پنالتی) برای سپاهان

اخراج: داود حقی (3+90) از تیم صبای قم

* فولاد خوزستان یک - تراکتورسازی تبریز یک

گل‌ها: نادر احمدی (30) برای فولاد و امیر محبی (15) برای تراکتورسازی

* ذوب آهن اصفهان صفر - پاس همدان یک

گل: یدالله اکبری (43 - پنالتی)

اخراج: محمد صلصالی (88) و محمدرضا خلعتبری (90) از تیم ذوب آهن

* شاهین بوشهر صفر - استقلال اهواز صفر

* مقاومت شهید سپاسی شیراز یک - استیل آذین تهران 2

گل‌ها: محمد ایران پوریان (21) برای مقاومت سپاسی و محمد غلامی (61) و حمیدرضا شرفی (2+90) برای استیل آذین

* راه آهن شهرری 3 - مس کرمان 2

گل‌ها: ایمان حیدری (4)، میلاد زنیدپور (47) و فرید عابدی (2+90) برای برای راه آهن و محسن میرآبی (52 - گل به خودی) و حمید عزیززاده (70) برای مس کرمان

* استقلال 3 - ابومسلم 1

گلها: مومونی (2) گل به خودی، فرهاد مجیدی(79) و آرش برهانی(2+90)برای استقلال - جواد ضیغمی (68) برای ابومسلم

* پیکان قزوین 1 - پرسپولیس 3

گلها: حسین معمار(9) گل به خودی، کریم باقری(45) و محسن خلیلی(75) برای پرسپولیس- جهانگیر عسگری(61) برای پیکان

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و پنجم به شرح زیر است:

1- سپاهان اصفهان 49 امتیاز - 24 بازی

2- ذوب آهن اصفهان 45 امتیاز - 25 بازی

3- استقلال تهران 40 امتیاز - 25 بازی - تفاضل 7+

4- پرسپولیس 40 امتیاز - 25 بازی

5- استیل آذین 39 امتیاز - 25 بازی

-----------------------------------------

15- مس کرمان 27 امتیاز - 25 بازی

16- راه آهن شهرری 26 امتیاز - 25 بازی

17- فولاد خوزستان 25 امتیاز - 25 بازی

18- ابومسلم مشهد 18 امتیاز - 25 بازی