جشنواره متعلق به منتقدان، سینماگران و تماشاگران است

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقی که در نشست خبری فیلم سینمایی "زمهریر" در برج میلاد افتاد اگرچه چندان جذاب نبود اما در دورههای قبل جشنواره هم سابقه داشت. نشست بررسی فیلمهای سینمایی "دستهای خالی"، "اخراجیها"، "وقتی همه خوابیم"، "میزاک"، "آتش سبز" و... حاشیههایی به همراه داشتند که به مطبوعات کشیده شد.
البته اتفاقی که در نشست خبری "زمهریر" افتاد حاصل تبلیغات و جوسازی فیلمساز بود. او پیش از آنکه حاصل کارش در فضایی عادلانه محک بخورد با حاشیهسازی سعی کرد فضایی مثبت برای اثر خود به وجود آورد. علی روئینتن به دنبال دیگر کارگردانهای معترض نامهنگاری کرد و تا پیش از اکران فیلمش از انتقاد نسبت به رای هیئت انتخاب دست نکشید.
او، تهیهکننده و عوامل فیلم انتظارها از "زمهریر" را آنقدر بالا بردند که دیدن حاصل کار، بیش از دیگران به ضرر خودشان تمام شد.البته موضعگیری منتقدان در جلسه خبری را روئینتن و همکارانش میتوانند به پای غرضورزی شخصی بنویسند که این چنین نیست و زمان نشان میدهد که اهالی مطبوعات به دلایل شخصی یا دیدگاه سیاسی مقابل این ملغمه نایستادند.
حاشیه نشست خبری "زمهریر"
همانطور که اشاره شده شاید واکنش اهالی مطبوعات و نویسندگان به فیلم "زمهریر" چندان متناسب نبود و بیش از ارزش فیلم انجام گرفت ،اما برگزاری جلسات بی خاصیت هم نمیتواند تاثیری داشته باشد.
آنچه میبایست جدی گرفت برگزاری جلسههای جذاب و موثر بررسی فیلمها پس از نمایش و خارج کردن آنها از قالب سرد فعلی اغلب آنها است. قالبی که فیلمسازان و عوامل از آن استفاده میکنند تا از هم تشکر کنند و فیلمشان را اثری شاخص و ویژه بدانند. برای چنین منظوری بهتر است عوامل فیلمها در جلسههایی خصوصیتر حضور یابند و مدام از خلق اثری که انجام دادهاند ستایش کنند.
فضای جشنواره فیلم فجر همانقدر که به فیلمسازان تعلق دارد، متعلق به منتقدان و اهالی رسانه است و نمیتوان انتظار داشت آنها در برابر فیلمهای ضعیف و فیلمسازان مدعی سکوت کنند، البته این واکنش هم باید متناسب و به اندازه فیلم، فیلمساز و اهل مطبوعات باشد.
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محدثه واعظیپور
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