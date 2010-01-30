امیدوارم دربی دیگر مساوی نشود/ به پیروزی برابر ابومسلم نیاز داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از پیروزی 3 بر یک عصر جمعه استقلال برابر ابومسلم در جمع خبرنگاران حاضر در سالن خبری ورزشگاه آزادی گفت: قطعا ما و پرسپولیس برای پیروزی به میدان می آییم و امیدوارم هر تیمی که از موقعیت ها بهتر استفاده می کند به پیروزی برسد و دیگر شاهد تکرار نتیجه مساوی نباشیم.

وی به دیدار تیمش برابر ابومسلم اشاره کرد و افزود: هر دو تیم به پیروزی در این بازی نیاز داشتند اما ما با توجه به برد برابر استیل آذین در شرایط بهتری قرار داشتیم و توانستیم در این بازی سه امتیاز را کسب کنیم و با روحیه ای خوب به مصاف پرسپولیس برویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد جریان بازی نیز گفت: ما از همان ابتدا به دنبال گل بودیم و خوشبختانه در دقایق ابتدایی به گل رسیدیم اما بعد از هدر رفتن ضربه پنالتی تا حدودی اوضاع به سود ابومسلم تغییر کرد. با این حال بازیکنان استقلال خیلی سریع به حریان بازی برگشتند و توانستند گلهای دوم و سوم را نیز به ثمر برسانند.

مرفاوی در مورد عملکرد فرهاد مجیدی و موقعیت هایی که خراب کرد نیز گفت: این امر برای یک مهاجم طبیعی است اما دیدید که مجیدی گل زیبایی را به ثمر رساند و زحمت خودش را کشید.

وی عملکرد تیم ابومسلم را ستود و خاطرنشان کرد: امیدوارم این تیم با هدایت پرویز مظلومی از شرایطی که دارد خارج شود و به رده های بالاتری در جدول رده بندی صعود کند.