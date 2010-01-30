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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۷

جعفری زاده به مهر خبر داد:

ماه و زمین در صبحگاه امروز دیدار کردند

ماه و زمین در صبحگاه امروز دیدار کردند

دبیر انجمن اهواز با اشاره به طلوع ماه کامل در صبحگاه روز شنبه 10 بهمن ماه گفت: ماه کامل امروز صبح در نزدیکی زمین قرار گرفت.

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه شامگاه روز جمعه 9 و صبح شنبه 10 بهمن ماه فرصت مناسبی برای رصد طلوع ماه کامل بود توضیح داد: بر اساس محاسبات، ماه صبح روز شنبه 10 بهمن ساعت 9 و 47 دقیقه کامل خواهد شد و  این زمان ماه در فاصله 356 هزار و 606 کیلومتری زمین قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: این میزان فاصله، نزدیکترین فاصله ماه در سال 1388 است و فرصت مناسبی است که می توان به بررسی ماه کامل پرداخت.

جعفری زاده با اشاره به جزئیات این پدیده آسمانی ادامه داد: مدار ماه به شکل بیضی است. هر بیضی نیز دارای دو نقطه اوج (دورترین) و حضیض (نزدیکترین) است و در مورد ماه اختلاف فاصله بین آنها برابر با 50 هزار کیلومتر است. 

دبیر انجمن نجوم اهواز یادآور شد: در پدیده ای که در آسمان ایران شاهد آن خواهیم بود، قطر زاویه ای ماه بزرگتر از قبل خواهد شد به طوری که قطر آن برابر با 18/1994 ثانیه قوسی یا 23/32 دقیقه قوسی است. این میزان تقریبا 30 درصد بیشتر از زمانی است که ماه در اوج قرار دارد.

کد مطلب 1026019

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