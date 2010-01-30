اجرای طرح صرفه جویی در مصرف آب آغاز شد

کاظم سپهر فر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: 100 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی کشت زمستانه استان خوزستان امسال زیر پوشش طرحهای صرفه جویی در مصرف آب رفته است.

وی افزود: این طرحها از ابتدای بهمن در قالب خاک ورزی حفاظتی، استفاده از کاه و کلش، کشت در کف جوی، آبیاری یک در میان، استفاده از ارقام زودرس، کشت گیاهان علوفه ای، کشت دو ردیف بـر روی پشته و توسعه آبیاری های تحت فشار برای اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی اجرا می شود.



سپهر فر با بیان اینکه در اجرای طرحهای سنتی کشت محصول و آبیاری بیش از 65 درصد آب کشاورزی به هدر می رود، افزود: با اجرای این طرحها بیش از 50 درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی می شود.

وی گفت: طرح صرفه جویی در مصرف آب از سال گذشته به صورت آزمایشی در پنج هزار هکتار از زمینهای کشاورزی خوزستان اجرا شدکه با اجرای موفقیت آمیز آن امسال به صورت گسترده در استان اجرا می شود.



در فصل کشت زمستانه یک میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی استان خوزستان زیر کشت محصولات گندم، جو، کـلزا، مـحصولات صیفی و سبزی رفته است.

