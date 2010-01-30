به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بهترینهای تئاتر ایران در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بخش عکس،‌ پوستر، نمایشهای رادیویی و تلویزیونی و تئاتر خیابانی شامگاه پنجشنبه هشتم بهمن‌ماه در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد.

حضور چهره‌های شناخته شده تئاتر و سینما همچون حمید سمندریان، مسعود فروتن، فرهاد آییش، مائده طهماسبی و حمید جبلی در شب معرفی بهترینهای تئاتر ایران در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر حال و هوای خاصی به مراسم داد.

آغاز کننده مراسم تقدیر و تجلیل از فتانه دادخواه هنرمند با سابقه عرصه عکاسی و ابراهیم حقیقی طراح با سابقه پوستر تئاتر بود که با حضور حمید جبلی و حمید سمندریان انجام شد. دادخواه ضمن ابراز خوشحالی از اینکه عکاسی تئاتر بعد از 30 سال جایگاه واقعی خود را پیدا کرده از تمامی هنرمندان و عوامل تئاتر که او را در مسیر حرفه و کارش همراهی کردند تشکر کرد.

حمید سمندریان در ادامه ابراهیم حقیقی را یکی از بزرگترین طراحان پوستر تئاتر معرفی کرد و سپس به ذکر خاطراتی از نحوه آشنایی خود با ابراهیم حقیقی و اولین تجربه کاری با او در نمایش "کرگدن‌ها" پرداخت. حقیقی نیز در ادامه مراسم کار کارگردان و بازیگران را در تولید یک تئاتر سخت و سنگین دانست و گفت: طراح پوستر آخرین نفری است که به گروه اضافه می‌شود و پیش از آن کارهای اصلی توسط کارگردان و بازیگران انجام شده است.

وی ضمن ابراز خوشحالی از راه‌اندازی تماشاخانه ایرانشهر گفت: برای اینکه متنی به اجرا تبدیل شود نیازمند سالن است. اگر سالنهای تئاتر نباشند، نمی‌توان تئاتر اجرا کرد. همین‌جا از دکتر قالیباف شهردار تهران و دکتر جوزانی مدیر تماشاخانه ایرانشهر تشکر می‌کنم.

حقیقی راه‌اندازی انجمن طراحان پوستر را نیاز اصلی جامعه طراحان پوستر تئاتر دانست تا تغییر مدیریت در تئاتر و همچنین تغییر دبیر جشنواره باعث نقصان و نوسان در اهمیت‌گذاری بر طراحی پوستر تئاتر نشود.

در ادامه مراسم محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد با اشاره به اینکه تئاتر از شکل کالایی لوکس خارج و جزو ضروریات زندگی مردم شده آمار شش میلیونی مخاطبان تئاتر را آماری خوب ارزیابی کرد و دلیل حضور این تعداد مخاطب تئاتر را تعطیل نبودن تئاتر حتی در ماه محرم ذکر کرد.

وی با اشاره به حضور گسترده مخاطبان در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر گفت: باید امکانات تئاتر را از این حالت سنتی خارج کنیم و تئاتر و ضرورت امکانات برای آن را به عنوان مسأله‌ای اساسی در جامعه ببینیم. سالن مهمترین مسئله تئاتر است. ما امسال شاهد افزایش آمار شش میلیونی مخاطبان تئاتر نبودیم و دلیل آن کمبود سالنهای تئاتری است.

ایمانی‌خوشخو خاطرنشان کرد: در شهرستانها سالنهایی ساخته شده ولی در تهران با کمبود سالن تئاتری مواجهیم. راه‌حل کوتاه‌ مدت حلی این معضل بردن هنرمندان به سمت تولید تله‌تئاتر است. پیشنهاد دارم آقای پارسایی رئیس مرکز هنرهای نمایشی با دوستان صدا و سیما جلسه‌ای درباره تولید تله‌تئاتر داشته باشند.

مراسم اختتامیه بهترینهای تئاتر ایران جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر که به صورت همزمان از شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد میزبان مدیرانی چون محمدحسین صوفی معاونت صدا، ایازی مشاور شهردار تهران و شوشتری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود. علیرضا غفاری نیز اجرای مراسم را برعهده داشت.

ورود دود به داخل سالن از جمله حواشی اصلی و جدی مراسم بود که تا دقایقی باعث شد برخی حاضرین سالن را ترک کنند ولی با راه‌اندازی تهویه سالن این مشکل نیز برطرف شد.

برگزیدگان بخشهای مختلف عکس، پوستر، نمایشهای رادیویی و تلویزیونی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز به شرح ذیل معرفی شدند.

در بخش مسابقه عکس تئاتر هیئت داوران متشکل از حمید جبلی، فتانه دادخواه و رضا معطریان جوایز رتبه‌های سوم تا اول به ساغر برکات، مانی لطفی‌زاده و حسن طاهری اهدا کرد.

در بخش مسابقه پوستر تئاتر هیئت داوران متشکل از علی رفیعی، مسعود سپهر و بهرام کلهرنیا لوح تقدیر رتبه‌های سوم تا اول را به اشکان قازانچی، رضا باباخانی و مرتضی اتابکی اهدا کرد.

در بخش نمایشهای رادیویی جشنواره بیست و هشتم هئیت داوران متشکل از نادر برهانی‌مرند، محمد خزاعی و رحمان سیفی‌آزاد، محمدرضا قبادی‌فر و فرشاد آذرنیا را به عنوان افکتور برگزیده و رضا طاهری و علی حاج‌نوروزی را به عنوان صدابردار برگزیده معرفی کرد.

همچنین ایوب آقاخانی به عنوان بهترین تنظیم کننده، ندا هنگامی به عنوان بهترین سردبیر،‌ مصطفی عبدالهی به عنوان بهترین بازیگر مرد نمایش رادیویی، شهین نجف‌زاده به عنوان بهترین بازیگر زن نمایش رادیویی، محمود احمدی به عنوان بهترین تهیه‌کننده نمایش رادیویی، محمود استادمحمد به عنوان بهترین نویسنده نمایش رادیویی، علی عمرانی به عنوان بهترین کارگردان نمایش رادیویی و نمایش "پلکان" به عنوان بهترین نمایش رادیویی جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر معرفی شدند.

در بخش تله‌تئاتر جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر نیز هیئت داوران متشکل از نادر برهانی‌مرند، محمد خزاعی و رحمان سیفی‌آزاد، منوچهر شجاع را به عنوان بهترین طراح صحنه، فرهاد آییش را به عنوان بهترین بازیگر مرد، رویا میرعلمی را به عنوان بهترین بازیگر زن، علیرضا نادری را به عنوان بهترین نویسنده، بیژن صمصامی را به عنوان بهترین کارگردان تلویزیونی و مهرداد رایانی‌مخصوص را به عنوان بهترین کارگردان هنری معرفی شدند.

در بخش تئاتر خیابانی جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر هم هیئت داوران متشکل از امیر دژاکام، مریم معترف و علی مؤذنی در بخش موسیقی ضمن تقدیر از حمیدرضا نوری جایزه اول خود را به گروه موسیقی نمایش "تراژدی آب" از مرند اختصاص دادند.

در بخش طراحی نیز هیئت داوران ضمن تقدیر از پوریا کریمی،‌ سامان خلیلیان و احمد صمیمی جایزه اول خود را مهدی حبیبی اهدا کرد.

در بخش بازیگری زن نمایش خیابانی جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر نرگس خاک‌کار از ملایر برگزیده شد. دربخش بازیگری مرد نیز ضمن تقدیر از محمد موسوی و ابوذر چهل‌امیرانی جایزه اول به بهنام شرفی از ملایر رسید.

در بخش طرح و ایده نمایش خیابانی هم هیئت داوران ضمن تقدیر از جمشید عسگری جایزه اول خود را به حمیدرضا نوری اهدا کرد. همچنین هیئت داوران از گروه نمایش "تراژدی آب" از مرند نیز تقدیر کرد. در بخش کارگردانی نمایش خیابانی هم ضمن تقدیر از جمشید عسگری و سامان خلیلیان، جایزه اول به نرگس خاک‌کار از ملایر رسید.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یکشنبه 11 بهمن‌ماه با معرفی بهترین‌های بین‌الملل در تالار وحدت به کار خود پایان می‌دهد.