چین تمایلی به همراهی با آمریکا برای فشار بر ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز از پاریس ، هیلاری کلینتون گفت: من متوجه شدم که چین برای اعمال تحریم ها و اقدامات تنبیهی جدید علیه ایران، کشوری که بزرگترین تامین کننده نفت برای آن است، تمایلی ندارد.

هیلاری کلینتون که در یک دانشکده مهم نظامی در پاریس صحبت می کرد همچنین نسبت به ادامه برنامه های هسته ای ایران هشدار داد و مدعی شد در صورت عدم توقف این برنامه ها پیامدهای بلند مدتی خواهد داشت.

وزیر خارجه آمریکا خطاب به دولتمردان چین گفت: ما اکنون می دانیم تحریم کشوری که منابع طبیعی فراوانی را برای اقتصاد رو به رشد شما ارائه می دهد سودمند نیست، اما درباره پیام های بلند مدت آن فکر کنید.

وی با اشاره به اینکه از هم اکنون چین تحت فشار زیادی خواهد بود تا با اقدام آمریکا همراه شود، افزود: در حین اینکه ما از مسیر بدون نتیجه تعهد اولیه خود دور می شویم و در مسیر فشار و تحریم گام بر می داریم چین برای درک تاثیر بی ثبات کننده ای که یک ایران هسته ای می تواند در منطقه خلیج [فارس] داشته باشد تحت فشار قرار خواهد گرفت.

وی از تلاش گروه 1+5 برای منصرف کردن ایران از ادامنه غنی سازی خبر داد روندی که به ادعای او به ساخت بمب اتمی منجر خواهد شد.