محمود شالویی، مدیر امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس موزه هنرهای معاصر در مورد نحوه حمایت از هنرمندان در مقابل جعل و کپی آثار به خبرنگار مهر گفت: یکی از راه‌های قانونی، ثبت مالکیت معنوی اثر است تا از این طریق هنرمندان بتوانند نسبت به ثبت آثارشان با نام خود اطمینان حاصل کنند. با این کار در صورتی که اثری از هنرمندی کپی یا جعل شود، او به راحتی می‌تواند با استناد به قانون مالکیت معنوی و ثبت اثرش پیگیری‌های قانونی لازم را انجام دهد."

شالویی سپس به ایجاد معاونتی در وزارت ارشاد برای پیگیری این مسائل اشاره کرد: بخشی با نام معاونت حقوقی و امور مجلس در وزارت ارشاد درحال راه‌اندازی است که مکلف به ثبت مالکیت معنوی آثار هنرمندان است. این اقدام که با سرعت و شتاب جدی درحال انجام است، اطمینان را به جامعه هنری خواهد داد تا با ثبت آثار خود بتوانند اقدام‌های قانونی و پیگیری‌های حقوقی لازم را انجام و از حمایت وزارت ارشاد برخوردار باشند.

چندی پیش خواهر سهراب سپهری اعلام کرد که در پای تعدادی از طرح‌های سهراب امضای او جعل شده است. درحالی که به گفته او نه تنها سهراب سپهری بلکه بسیاری از هنرمندان طرح‌های خود را امضا نمی‌کنند چون پیش‌زمینه‌ای برای تبدیل یک اثر است و اهمیتی ندارد که امضا داشته باشد. به دنبال این خبر تعداد دیگری از هنرمندان نیز مانند کوروش شیشه‌گران و ابراهیم‌جعفری از رواج کپی آثار هنری خبر دادند.