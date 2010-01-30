علیدی:"زمزمه با باد" تلنگری به آدمهاست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی فیلم زمزمه با باد عصر امروز جمعه با حضور شهرام علیدی کارگردان، تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری و ساسان سالور مدیر تولید فیلم در برج میلاد برگزار شد.

شهرام علیدی نویسنده و کارگردان این فیلم در ابتدای این نشست گفت: ما روی کوله بار تجربه جهانی و تجربه این کشور حرکت می کنیم. دوستانی که در این پروژه با من همکاری کردند همه اولین انتخابم بودند و به تواناییهای آنها ایمان دارم.

وی افزود: تورج اصلانی یکی از مدیران فیلمبرداری جوان و حرفه ای سینماست که در حق او خیلی کم لطفی شده است. وی توانایی و شعور بصری زیادی دارد. ساسان سالور مدیر تولید کار زحمت زیادی برای این پروژه کشید. محمدرضا دلپاک صداگذار فیلم که امروز بین ما نیست با توجه به تواناییهایی که دارد روح معنوی و شاعرانگی فیلم را کامل کرد.

علیدی ادامه داد: همه عوامل به شاعرانگی که امروز شما در فیلم زمزمه با باد دیدید کمک کردند. خوشحالم که مخاطبین جدی سینما امروز توانستند این فیلم را در ایران ببینند. من همیشه از این موضوع ناراحت بودم که این فیلم در تمام دنیا دیده شده ولی هنوز در ایران به نمایش در نیامده است.



تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری زمزمه با باد در ادامه این نشست گفت: مبنای شروع این کار این بود که می خواستم این فیلم با تجربه های قبلی من تفاوت داشته باشد و برای این موضوع چیزهای مختلفی دخیل بود. من تحصیلکرده گرافیک و شهرام علیدی تحصیلکرده نقاشی است. این نگاهها در به تصویر کشیدن این فیلم بی تاثیر نبوده و به همین دلیل است که شما امروز با چنین جلوه های بصری روبرو می شوید.

شهرام علیدی درباره دیالوگهای شاعرانه این فیلم عنوان کرد: دو علاقه شخصی من به غیر از سینما، نقاشی و گرافیک است. جا دارد از کسی یاد کنم که برای نوشتن این دیالوگها به من کمک کرد. دوست عزیز من جبار جمال غریب که یک نویسنده کرد است کمک زیادی در نگارش دیالوگها به من داشت و فکر می کنم نتیجه ای که می خواستم اتفاق افتاده است.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سئوالی درباره ساختن این فیلم در شرایط روابط فعلی ایران و عراق گفت: کسی نمی تواند به ما دیکته کند که ما در این مقطع باید چه چیزی بگوییم و یا چه چیزی نگوییم. گفتن از اینکه خشونت همیشه وجود دارد ضروری است و باید همیشه روی این موضوع تاکید کرد. باید همیشه به انسان یادآوری شود که می تواند منشاء خشونت و هجومها باشد. باید به او توصیه شود که دست از خشونت بردارد.

در پایان نشست شهرام علیدی خاطرنشان کرد: اگر پافشاری من و مابقی دوستان نبود این اثر ساخته نمی شد من می خواستم از طریق این فیلم تلنگری بزنم به آدمها تا کیفیت زندگی خود را بهتر کنند و از این زمان کوتاهی که در اختیار دارند نهایت استفاده را داشته باشند.