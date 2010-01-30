آخرین جزئیات جایزه کتاب سال / "شعر" برگزیده دارد "داستان" همچنان سرّ مگو!

علی اوجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام پایان داوری بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، گفت: مراحل سهگانه داوری که از مهرماه امسال آغاز شده بود، در تمامی گروهها پایان یافت و نتایج در همه محورها مشخص شده است.
پایان داوری در همه 68 گروه جایزه
وی افزود: جایزه کتاب سال چهار محورعلوم انسانی، علوم کاربردی، علوم محض و کودک و نوجوان دارد که در مجموع و بر اساس ردهبندی دیویی 11 رشته اصلی را دربرمیگیرد واین رشتهها در مجموع 68 گروه را تشکیل میدهد.
تائید آمار وزیر ارشاد
دبیر جایزه کتاب سال با تائید آمار تعداد آثار برگزیده و شایسته تقدیر بیست و هفتمین دوره این جایزه که وزیر ارشاد اخیراً در اختیار خبرنگاران قرار داد، گفت: با توجه به اینکه آن آمار مربوط به چند روز قبل از اتمام داوریها بود، پس از پایان داوریها، اندکی تغییر کرده است؛ به این ترتیب که حدود سه اثر به تعداد آثار برگزیده و یکی، دو اثر به تعداد آثار شایسته تقدیر افزوده شده است.
محمد حسینی وزیر ارشاد یک روز مانده به پایان دیماه با اعلام پایان داوری جایزه کتاب سال در 66 رشته، گفت: در این رشتهها تاکنون 33 اثر به عنوان برگزیده و 37 اثر هم به عنوان شایسته تقدیر مشخص شدهاند.
در این دوره به آمار واقعی کتابهای چاپ اول نزدیک شدهایم
اوجبی همچنین با اشاره به حجم زیاد آثار این دوره، اضافه کرد: امسال بیش از 18 هزار کتاب مورد بررسی قرار گرفت که در مقایسه با دورههای قبل بیسابقه بود و اگر آمار موسسه خانه کتاب را از تعداد کتابهای چاپ اول سال 87 که 20 هزار عنوان بود، در نظر بگیریم، میتوان گفت که این دوره از جایزه کتاب سال به رقم واقعی تعداد کتابها بسیار نزدیک شده است.
وی در عین حال در خصوص کیفیت این آثار هم گفت: اگر نخواهیم بگوئیم که آثار داوری شده به لحاظ کیفی بهتر از دورههای قبل بوده، دست کم از لحاظ کمی این رشد قابل مشاهده است.
دبیر جایزه کتاب سال با اشاره به تغییر ترکیب داوران بخش ادبیات داستانی این جایزه، دلیل این کار را "جلوگیری از تکرار نتایج زیرشاخههای ادبی جایزه جلال آلاحمد" عنوان کرد و افزود: کتابهای این بخش از جایزه کتاب سال، دوباره از نو داوری و نتایج آن هم مشخص شد.
"شعر" برگزیده دارد / "داستان" همچنان سرّ مگو!
اوجبی در پاسخ به این سوال که "آیا زیرشاخههای مختلف این گروه از جایزه کتاب سال اثر (یا آثار) برگزیدهای دارند یا خیر؟" ادامه داد: در بخش شعر یک اثر برگزیده داریم اما درباره بخش داستان فعلاً اظهار نظر نمیکنم و میخواهیم نتیجه این رشته برای همگان غیر قابل پیشبینی باقی بماند.
اعلام اسامی داوران در صورت تمایل آنها
وی همچنین وعده داد اسامی داورانی که مایل به اعلام عمومی نامشان هستند، بعد از برگزاری مراسم جایزه کتاب سال، رسماً به رسانهها اعلام شود.
به گفته دبیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، بیست و هفتمین دوره این جایزه از ساعت 15 تا 17 روز دوشنبه 19 بهمن با حضور محمود احمدینژاد، سیدمحمدحسینی و غلامعلی حداد عادل و نیز اهالی قلم در تالار وحدت تهران برگزار میشود.
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