"کیمیا و خاک" رویکرد تاریخی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی فیلم "کیمیا و خاک" با حضور عباس رافعی، نازنین مفخم، آزیتا حاجیان و.. بعد از نمایش فیلم در برج میلاد برگزار شد.

در ایتدای این نشست عباس رافعی کارگردان فیلم گفت: این فیلم سینمایی روایتی تاریخی از سال 75 نیست و تلاش می کند تا روابط انسانی را در این دوره نمایان کند. تولید این اثر سینمایی بدون حضور مدیر تولید، مدیر گریم و دوستان ما در تدارکات امکانپذیر نبود.

وی افزود: ساخت فیلم درباره اتفاقات دهه 50 بسیار سخت است. زیرا رسیدن به لوکیشنهای مربوط به آن دوران با توجه به کمبود فضای تاریخی در سینمای ایران برای مخاطب دشواریهای خود را دارد. بسیاری از ما خیابانهای سال 57 را به خاطر داریم و باورپذیر کردن اثری با فضاسازی مناسب برای مخاطبی که این دوره را دیده است کار بسیار سختی است.

رافعی ادامه داد: در حقیقت این فیلم گزارشی از اتفاقات آبان سال 57 نیست بلکه عبرتی تاریخی است تا در هر برهه ای از زمان که دیده شد حرفی برای گفتن داشته باشد. "کیمیا و خاک" بر اساس روابط انسانی در سال 57 ساخته می شود و رویکردی تاریخی ندارد و اثری انسانی است. شخصیتهای این اثر سینمایی که در پایان به دیکدیگر می پیوندند نیز بر این اساس طراحی شده است.



وی در ارتباط با فروش کم فیلمهای خود گفت: فیلمهایی همچون "آفتاب بر همه یکسان نمی تابد" که در ایران اکران نشد و "پروانه ای در باد" از فیلمهایی بودند که در خارج از کشور با استقبال گسترده ای روبرو شدند و امیدوارم این اثر سینمایی نیز با استقبال مخاطبان روبرو شود.

آزیتا حاجیان بازیگر فیلم در ادامه افزود: برای به وجود آوردن فضای مناسب برای این اثر سینمایی ملزم به استفاده از ابزاری هستیم که نمی توانیم آن را در سینمای خود اجرا کنیم. برای ساخت این فیلم سینمایی و فضاسازیها با مشکلات عدیده ای همراه بودیم تا مخاطب همذات پنداری کند. برای هر بازی باید یک انرژی را مصرف کرد و معتقد بود. جزئیات فیلمنامه برای من مهم بود و تک تک جزئیات را باکارگردان مرور کردم.

نازنین مفخم تدوینگر این فیلم در ادامه عنوان کرد: تلاش ما بر این بود تا فضای 30 سال پیش در این اثر سینمایی رقم بخورد و البته در این میان از مستندسازی دوری کردیم زیرا این فیلم بر اساس روابط انسانی چنین فضایی را ایجاد می کرد. با این حال فضاسازی خوبی انجام شد تا روایت فیلم برای مخاطب باورپذیر باشد.

فهیمه شجاعی صداگذار فیلم نیز در ادامه افزود: برخی از صداهای این فیلم مستند کار شده بود به طور نمونه صدای صحبتهای شاه، صدای رادیو و الهذ اکبر مردم مستند بود و ساخته نشده بود.

بهرام صحیحی نویسنده و برنامه ریزاین اثر سینمایی گفت: کیمیا و خاک روایت داستانی بود که کمتر در سینمای ایران آن را دیده بودیم. امیدوارم در بیان داستان فیلم موفق بوده باشد و کم و کسرهایی نیز در این اثر سینمایی وجود داشت. جمعیتی که در این اثر سینمایی دیده می شوند از کمیت آنچنانی برخوردار نیست تا مظلومیت شخصیتهای داستان بیشتر نمایان شود.