محمدحسین محمدی‌ نویسنده افغان و دبیر این جایزه در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: جایزه ادبی نوروز با هدف معرفی بهترین شاعران و نویسند‌گان دهه اخیر افغانستان اواخر بهار 87 و به همت خانه ادبیات افغانستان در کابل راه‌اندازی شد و همان زمان به شکل اینترنتی فراخوان داد.

وی افزود: کار جمع‌آوری آثار در سه شاخه رمان، مجموعه داستان و شعر از همان زمان آغاز شد اما با مشکلات زیادی روبرو شدیم و تاخیر طولانی‌مدت در برپایی جایزه به خاطر همین دلایل است؛ نبود ناشران پرتوان در افغانستان به ویژه در سه سال اول مورد نظر بازه زمانی جایزه یعنی از 77 تا 80 موجب شد که ما این بازه را از یک دهه به 7 سال کاهش دهیم.

دبیر این جایزه ادبی اضافه کرد: همچنین وفور آثار در حوزه شعر و عدم دسترسی ما به همه این آثار که احتمالاً موجب پوشیده ماندن برخی آثار و در نتیجه تضییع حق برخی شاعران می‌شد، ما را بر آن داشت که بخش شعر را هم حذف کنیم و با دو بخش رمان و مجموعه داستان ادامه بدهیم.

محمدی گفت: در نهایت در بخش رمان 28 اثر و در بخش مجموعه داستان 54 اثر از نویسندگان افغانستان که در فاصله میان آخر سال 80 تا آخر 87 چه در این کشور و چه خارج از آن منتشر شده بود، شناسایی شد و به مرحله داوری راه یافت.

به گفته دبیر جایزه ادبی نوروز از میان رمان‌های راهیافته به مرحله داوری 6 رمان به مرحله نهایی رسیده که عناوین آنها به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

1- پهلوان مراد و اسبی که اصیل نبود (ببرک ارغند - هلند 1383)، 2- سنگ‌ها و کوزه‌ها (عزیز‌الله نهفته - کابل 1387)، 3- کوچه ما (محمداکرم عثمان - آلمان 1386)، 4- گلنار و آیینه (رهنورد زریاب (پیشاور 1381)، 5- گلیم‌باف (تقی واحدی - کابل 1386) و 6- هزارخانه خواب و اختناق (عتیق رحیمی - پاریس 1381).

همچنین از میان مجموعه داستان‌های راه‌یافته به مرحله داوری 6 داستان به مرحله نهایی رسیده که عناوین آنها هم به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

1- آشار (عبدالواحد رفیعی - کابل 1387)، 2- چهارشنبه آخر (تقی واحدی - کابل 1387)، 3- خانم جورج (مریم محبوب - کانادا 1381)، 4- سنگ و سیب (حسین حیدربیگی - نشر عرفان تهران 1382)، 5- عسکرگریز (محمدآصف سلطان‌زاده - نشر آگه تهران 1385) و 6- گل سرخ دل‌افگار (محمدجواد خاوری - نشر عرفان تهران 1387).

محمدی همچنین از انتخاب تک داستان‌هایی برگزیده از میان مجموعه داستان‌های ارسال شده به دبیرخانه جایزه (اعم از آثار راه‌یافته و راه‌نیافته به دور دوم داوری) خبر داد.

وی درباره داوری این آثار هم گفت: ما به همه نویسندگان افغانستان که برای ما کتاب فرستاده بودند، ایمیل زدیم و از آنها خواستیم که به کتاب‌های رسیده رای بدهند تا در واقع داوری مرحله نخست ما قرار بود به شکل نظرسنجی باشد . متاسفانه چون به تعداد کمی از این درخواست‌ها پاسخ داده شد و البته دلیل این عدم استقبال همچنان برای من نامشخص است، مجبور شدیم یک گروه داوری هم تشکیل دهیم.

دبیر جایزه ادبی نوروز از آغاز دور دوم داوری‌ها خبر داد و افزود: نتایج نهایی جایزه تا روزهای پایانی بهمن مشخص می‌شود و طبق روال معمول دیگر جوایز ما هم علاوه بر معرفی تک داستان‌های برگزیده، یک رمان و یک مجموعه داستان را هم به عنوان آثار برگزیده جایزه معرفی خواهیم کرد هر چند همه چیز به نظر داوران بستگی دارد.

محمدی با بیان اینکه "تک داستان‌های برگزیده جایزه ادبی نوروز بعداً در قالب کتابی منتشر خواهد شد" درباره مراسم پایانی جایزه هم گفت: زمان برگزاری این مراسم که در آن تندیس جایزه ادبی نوروز و نیز جایزه نقدی به برگزیدگان اهداء می‌شود، سوم اسفند و مکان آن تهران خواهد بود.