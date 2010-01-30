80 درصد نیروهای شهرداریها زیردیپلم/ استخدام شهرداریها در دست بررسی

محسن کوشش تبار در حاشیه نشست فصلی دهیاران و شهرداران استان لرستان به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: یکی از مسائلی که در زمینه شهرداریهای لرستان برای ما مهم بود وضعیت ساختار اداری برخی شهرداریهای این استان بود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاشهایی که در سالهای اخیر انجام شده ساختار اداری کلیه شهرداریهای لرستان به روز شد و به میانگین 65 درصد پست های کارشناسی رسیده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: همچنین لرستان در زمینه اصلاح ساختار سازمانهای وابسته یکی از استانهای موفق محسوب می شود.

استخدام شهرداریها در دست بررسی در معاونت رئیس جمهوری

کوشش تبار همچنین در مورد وضعیت جذب نیروهای مورد نیاز شهرداریها گفت: در این زمینه باید مجوز استخدامی از معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهوری اخذ شود.

وی با تاکید بر رایزنیهای انجام شده برای استخدام شهرداریها ابراز امیدواری کرد که به زودی تفاهم لازم برای جذب نیرو میان این سازمان و معاونت ریاست جمهوری حاصل شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور یکی دیگر از برنامه های سازمان شهرداریها را بهبود نیروهای شهرداریها ارزیابی کرد و بیان داشت: به عنوان مثال در استان لرستان سال گذشته 5 هزار نفر نیرو در شهرداریها مشغول به کار بودند که این آمار با کاهش نسبی در سالجاری به بیش از چهار هزار نفر رسیده است.

کوشش تبار افزود: یکی از مشکلات حوزه مدیریت شهری روزی بود که بیش از 95 درصد پست های شهرداریها "کارگری" بود که خوشبختانه با تلاش چهار ساله برای حضور کارشناسان در شهرداریها امروز وضعیت تا حدودی تغییر کرده است.

80 درصد پرسنل شهرداریها دیپلم به پایین هستند

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با انتقاد از وضعیت تحصیلات نیروهای شاغل در شهرداریها، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر در حوزه مدیریت شهری که بی سابقه ترین و پر رنگ ترین ارتباط خدماتی را با شهروندان دارد تنها 8 درصد نیروهای فعال دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالا هستند.

کوشش تبار با تشریح علل سطح سواد پایین نیروهای شاغل در شهرداریها، بیان داشت: مهم ترین علت این موضوع روند غیرمنطقی جذب نیرو در شهرداریها بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر بیش از 80 درصد نیروهای شاغل در شهرداریها دیپلم به پایین هستند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با طرح این سوال که "آیا مردم مستحق این موضوع هستند؟"، یادآور شد: آیا با نیروی 80 درصد زیر دیپلم می شود "فضای سبز" را معنا بخشید و یا می توان مطمئن بود که اتفاقی که در "بم" رخ داد دیگر رخ نمی دهد.

آغاز مسیر بهبود اضطراری در وضعیت نیروهای شاغل در شهرداریها

کوشش تبار با تاکید بر اینکه وقتی ما از بحث "مدیریت هزینه" در شهرداریها صحبت می کنیم نیاز به نیروهای کارشناس داریم، خاطر نشان کرد: برای اصلاح ساختارهای موجود ما یک مسیر بهبود اضطرای را در چند سال اخیر آغاز کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه در 4.5 سال اخیر هیچ مجوز جذب نیرو در شهرداریها نداشته ایم، بیان داشت: در عین حال از مراجع ذی صلاح به دنبال جذب نیروهای کارشناسی به صورت قانونمند بوده ایم.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تاکید بر اینکه کل نیروهای استخدام شده در شهرداریها در سالهای اخیر نخبگان و قهرمانان ورزشی بوده است، یادآور شد: اگر قرار است ما به شهروندان خدمات را به صورت درست و قابل قبول ارائه دهیم باید به گونه ای عمل کنیم که بدنه شهرداریها از این 80 درصد نیروی غیرکارشناسی "بری" شود.

کوشش تبار با تاکید بر اینکه بحث استخدامی شهرداری در حال طی مراحل از مبادی قانونی است، گفت: امیداوریم با جلب موافقت های لازم بحث جذب نیروهای کارشناسی در شهرداریها به سرانجام برسد.

قانون ارزش افزوده، اتفاقی میمون برای شهرداریها

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین در زمینه بودجه و اعتبارات شهرداریها نیز عنوان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از اتفاقات میمون و ارزشمند پیش روی شهرداریهاست.

کوشش تبار ادامه داد: البته این قانون در حال حاضر برخی از شهرهای کوچک ما را با چالش مواجه کرده است.

وی با اشاره به فعالیتهای این سازمان در زمینه قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: برای رفع مشکلات موجود در این زمینه یکی از کارهایی که انجام شد این بود که ما روی شاخص های توزیع این قانون کار انجام دادیم و اصلاحیه های را ارائه کردیم.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: تلاش هایی در این زمینه انجام شده است که این قانون به نفع شهرهای با جمعیت و درآمد کم تر نیز اصلاح شود.

موافقت نامه شهرهای زیر 20 هزار نفر در حال مبادله با معاونت ریاست جمهوری

کوشش تبار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از تبادل دو موافقت نامه مهم در زمینه بودجه شهرداریها خبر داد و گفت: موافقت نامه بودجه شهرهای زیر 20 هزار نفر در مرحله مبادله با معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است که پس از تبادل این موافقت نامه سهم استان لرستان نیز داده خواهد شد.

وی افزود: اعتبار مورد نظر در موافقت نامه یاد شده برای شهرهای زیر 20 هزار نفر بالغ بر 136 میلیارد تومان برای کل کشور است که به محض تبادل بین شهرها توزیع خواهد شد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تخصیص مرحله چهارم اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مواردی دانست که در دست اقدام است و بیان داشت: تا پایان سالجاری مرحله چهارم پرداخت اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریهای کشور انجام می شود.

کوشش تبار در مورد سهم لرستان از این اعتبار نیز خاطر نشان کرد: سهم لرستان از قانون ارزش افزوده 24 میلیارد تومان است که تاکنون 11میلیارد تومان آن توزیع شده و مابقی آن نیز به زودی توزیع می شود.