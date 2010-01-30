اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، "آرمین امجدیان" تنها بوکسور اعزامی به مسابقات بوکس سومین المپیاد ورزشی ایرانیان با اقتدار کامل مدال طلای وزن 51 کیلوگرم را کسب کرد.

این دوره از رقابتها با حضور ورزشکاران سراسر کشور و به مدت دو روز در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، که ورزشکار کردستانی با برتری مقابل تمامی حریفان خود توانست عنوان اول را به دست آورد.

تیم هیئت بسکتبال کردستان برابر هیئت همدان شکست خورد

در هفتمین هفته از مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور، تیم هیئت بسکتبال کردستان برابر میهمان خود تیم هیئت همدان با نتیجه 80 بر 77 شکست خورد.

تیم هیئت بسکتبال کردستان با این شکست و با کسب 21 امتیاز از 15 بازی در رده هفتم جدول رده بندی مسابقات قرار گرفته است.

بعد از اینکه تیم بسکتبال تراکتورسازی کردستان به دلیل مشکلات مالی امکان حضور در رقابتهای لیگ برتر را نیافت، تیم هیئت بسکتبال کردستان در رقابهای دسته اول شرکت کرد ولی تاکنون نتوانسته نتایج مثبتی و قابل قبولی را کسب کند.

اولین لیگ استانی فوتسال بانوان کردستان برگزار می شود

رئیس هیئت فوتبال استان کردستان از راه اندازی لیگ فوتسال بانوان این استان برای اولین بار خبر داد و گفت: این مسابقات به صورت رفت و برگشت و با حضور شش تیم برگزار می شود .

بهنام نظری در این باره عنوان کرد: زمان آغاز این مسابقات 15 بهمن ماه سالی جاری است و رقابتها به صورت رفت و برگشت در شهرهای مختلف استان پیگیری می شود.

به گفته وی تیم هایی از سقز، کامیاران، سنندج، بیجار، قروه و بانه در این مسابقات حضور دارند و به صورت دوره ای با هم به رقابت می پردازند .