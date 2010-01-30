تاسیس جایزه 25 هزار پوندی به افتخار سر والتر اسکات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، امسال اولین دوره این جایزه 25 هزار پوندی با انتخاب از میان رمانهای تاریخی که برای اولینبار در سال 2009 در بریتانیا منتشر شدهاند، برگزار میشود.
برپا کنندگان این جایزه قصد دارند با برگزاری مراسم آن در خانه تاریخی این نویسنده در مرز اسکاتلند، شرایط بازسازی این مکان را هر چه بیشتر فراهم کنند تا در سال 2012 کار تکمیل آن با هدف بازدید عموم به اتمام رسد.
سر والتر اسکات رماننویس، شاعر، تاریخدان و زندگینامهنویس اسکاتلندی در سال 1771 متولد شد. او را اغلب ابداع کننده و یا پدر رمان تاریخی میدانند چرا که قالبی را برای این سبک از ادبیات داستانی به کار بست که تا امروز از آن پیروی شده است.
او در آثارش به بازگویی وقایع مهیج مربوط به تاریخ موطنش میپردازد و ماجرای اغلب رمانهای وی به بریتانیا و فرانسه دوران قرون وسطی برمیگردند که شخصیتهای آن را شاهان، ملکهها، رجل سیاسی، مزرعهداران، گدایان و راهزنان تشکیل میدهند.
اسکات از برجستهترین چهرههای رمانتیسیسم بریتانیا محسوب میشود که آثارش همچنان با استقبال مواجه میشود. از آثار معروفش میتوان به آیوانهو، راب روی، بانوی دریاچه و ویورلی اشاره کرد.
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