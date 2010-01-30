پسابهای نیشکر هفت تپه همچنان به بستر شادگان می ریزد

دکتر احمد سواری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر آلودگی تالاب شادگان به دلیل ریختن پسابها و زباله های مختلف گفت: آنچه بیش از حد این تالاب را با خطر نابودی مواجه کرده میزان حق آبه ای است که نیاز طبیعی و تاریخی این تالاب محسوب می شود که با سد سازی و مدیریت ناصحیح از بین رفته و معلوم نیست چه سهمی از حق آبه این تالاب تامین می شود.

مدیر گروه دفتر بیولوژی دانشگاه علوم و فنون همچنین بر نبود بودجه در زمینه تحقیقات روی تالاب و آسیبها و خطرات این اکوسیستم تاکید کرد و افزود: تالاب شادگان برای احیای مجدد نیازمند مدیریت کارشناسی است.

این کارشناس مسائل زیست محیطی به پسابهای صنایع مختلف به خصوص نیشکر هفت تپه خوزستان اشاره و تاکید کرد: ورود این پسابهای به تالاب هنوز ادامه دارد و این آلاینده یکی از خطرات اصلی برای حیات جانداران این تالاب است در حالی که باید پرسید آیا مدیریت پسابهای نیشکر اینقدر مشکل است که باید محیط زیست و مهمترین تالابهای خوزستان قربانی آن شوند.

دکتر سواری نتیجه اجرا نشدن قوانین زیست محیطی در تالاب شادگان و پسابهای آلوده صنت نیشکر را به عنوان عوامل تشدید کننده در بروز آلودگی ها و بیماریها در منطقه ارزیابی کرد و گفت: هیچ ارزیابی زیست محیطی در تالاب شادگان انجام نشده و اگر راهکاری اندیشیده نشود حوادث مخربتری پیش روی مردم منطقه قرار خواهد گرفت.

تالاب شادگان با پهناوری 400 هزار هکتاری در جنوب غربی ایران و جنوب جلگه خوزستان حد فاصل شهرستانهای شادگان، آبادان و ماهشهر واقع شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در آبان ماه 1383، شهرداری آبادان 35 هزار مترمکعب از زباله‌های نفتی منطقه " گیسی " را از زیر خاک خارج و در تالاب شادگان ریخت. این کار طی عملیات احداث بلوار در منطقه‌ای از آبادان انجام گرفته بود.

شایعه آلوده شدن تالاب شادگان به نفت خام بر اثر شکستگی گسل زمین در نزدیک چاه 104 مارون مدتها نقل محافل خبر بود که رئیس اداره محیط زیست خوزستان این آلودگی را رد کرد و از تلاش جدی برای جلوگیری از آلوده نشدن تالاب شادگان خبر داده بود.