مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس اسلامی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اوگاندا، مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس اسلامی صبح امروز شنبه کار خود را با حضور حدود 20 رئیس مجلس از پارلمانهای کشورهای اسلامی و هیئتهایی از این کشورها آغاز کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که از روز چهارشنبه برای حضور در این اجلاس در اوگاندا به سر می برد به همراه تعدادی ازنمایندگان مجلس و همچنین علی اکبر ناطق نوری رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی و بنیانگذار اتحادیه بین المجالس که به عنوان مهمان ویژه به این اجلاس دعوت شده است، شرکت می کند.

به گزارش مهر، قرار است در مراسم افتتاحیه این کنفرانس علی لاریجانی و ناطق نوری سخنرانی داشته باشند. این کنفرانس دو روزه است .