عیدی 300 هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که هیئت وزیران به زودی مصوبه عیدی کارمندان و بازنشستگان را که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری میزان آن را 300 هزار تومان پیشنهاد کرده است، تصویب و ابلاغ خواهد کرد.

رحیم ممبینی معاونت بودجه برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در گفتگو با مهر رقم پیشنهادی عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان دستگاههای دولتی را 300 هزار تومان اعلام کرده و گفته است: قرار است هیئت دولت در مصوبه ای میزان دقیق و نهایی عیدی پایان سالجاری کارمندان و بازنشستگان دولتی را تعیین و اعلام کند.

گفته می شود هیئت دولت به غیر از پرداخت عیدی پایان سال کارمندان، پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن را ممنوع خواهد کرد.

احتمال اینکه دولت مصوب کند همه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بتوانند به جای پرداخت نقدی پاداش آخر سال (عیدی) ، از سکه بهار آزادی با 10 درصد زیر قیمت بازار رسمی استفاده کنند، نیز وجود دارد.

هر ساله عیدی کارمندان و بازنشستگان دولتی تا اوایل اسفندماه به حساب آنان واریز می شود، همچین میزان عیدی سال گذشته کارمندان و بازنشستگان 250 هزار تومان بوده است.