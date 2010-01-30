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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

هنیه فاش کرد:

توطئه جدید اسرائیل برای اسکان مردم غزه در صحرای سینا

توطئه جدید اسرائیل برای اسکان مردم غزه در صحرای سینا

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین امروز از توطئه های جدید رژیم صهیونیستی مبنی بر حمایت از احداث دیوار فولادی و اسکان مردم غزه در صحرای سینا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، اسماعیل هنیه در خطبه های امروز نماز جمعه در غزه اظهار داشت: برخی طرف ها در برخی کشورهای عربی 2 گزارش اسرائیلی را منتشر کرده اند که هدف از آن تحریک مصر علیه غزه است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش نخست مبتنی بر طرح اسکان غزه در صحرای سینا یا بخش هایی از آن در چارچوب تبادل اراضی پس از تشکیل کشور مستقل فلسطین است.

هنیه در ادامه گفت: در گزارش دوم نیز از کنفرانسی با حضور شخصیت های فلسطینی و مصری برای حمایت از قاهره در احداث دیوار فولادی با هدف جلوگیری از ورود برخی عناصر القاعده از غزه به مصر خبر داده شده است.

وی تصریح کرد: این گزارش ها بی پایه و اساس است و رژیم اشغالگر صهیونیستی در ورای آن قرار دارد.

هنیه با بیان این مطلب افزود:دولت منتخب فلسطین طرح اسکان غزه در صحرای سینا یا هر جای دیگر را به عنوان وطن جایگزین نمی پذیرد و در مورد احداث دیوار فولادی نیز باید گفت که اسرائیل خطر اصلی برای امنیت مصر به شمار می رود.

خاطرنشان می شود که مصر در راستای تشدید محاصره غزه و همسویی با سیاست های رژیم صهیونیستی در حال احداث دیوار فولادی در مرزهای نوارغزه است. این دیوار دارای عمق بیش از 20 تا 30 متر در زیر زمین و 9 تا 10 کیلومتر طول است.

کد مطلب 1026047

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