چین به آمریکا درباره فروش تسلیحات به تایوان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین گفت: پیشنهاد جدید تسلیحاتی آمریکا به تایوان بشدت می تواند به روابط دو ابرقدرت آسیب بزند.

روز جمعه آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا از فروش 6 میلیاردی سیستم های ضد موشکی پاتریوت، هلیکوپتر، کشتی های مین یاب و تجهیزات مخابراتی به تایوان خبر داد.

تایوان می گوید که برای مقابله با تهدیدات موشک های چینی و تجهیز ارتش خود نیاز به این تسلیحات دارد، اما از آنجا که چین این منطقه را بخشی از خاک خود می داند هرگونه فروش تسلیحات آمریکایی به این کشور را به منزله تهدیدی برای امنیت خاک خود تلقی می کند.

تحلیلگران براین باورند که آمریکا بر آن است تا با فروش تسلیحات تایوان چین را به سبب برخی از اقدامات خود تحت فشار قرار دهد.

به عقیده این کارشناسان اختلافات دو کشور در زمینه هسته ای ایران از جمله مواردی است که واشنگتن بر آن است تا چین را در این باره تحت فشار قرار دهد.

امروز هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اعتراض به عدم همراهی پکن با تحریم های ایران اعلام کرد که از این پس چین تحت فشارهای زیادی قرار خواهد گرفت.