حسین نوش آبادی در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت تاسیس بانک مشترک ایران و عمان، گفت: تاسیس بانک مشترک میان ایران و عمان به منظور تقویت فعالیتهای مالی دو کشور ضروری است و به نوعی تضمینی برای سرمایه گذاریهای مشترک میان دو کشور است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان افزود: ضرورت تضمین سرمایه گذاریهای مشترک میان دو کشور و تامین مالی پروژه ها، ایجاب می کند که دو کشور ایران و عمان بانک مشترک داشته باشند.

وی تصریح کرد: البته هم اکنون ایران با دو بانک ملی و صادرات در عمان حضور دارد، بنابراین علاوه بر این که باید این دو بانک را تقویت کرده تا قدرتمند شده و فعالیتهای اقتصادی و مالی را در چارچوب فعالیتهای دو کشور سرعت بخشند، ضرورت دارد که بانک مشترک نیز تشکیل شود.

به گفته نوش آبادی، در چارچوب فعالیت کمیسیونهای مشترک بین دو کشور ایران و عمان ، بحث راه اندازی بانک مشترک نیز مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم با تمهیدات لازم شاهد افتتاح آن باشیم.

وی همچنین در خصوص سوآپ گاز از ترکمنستان به عمان از طریق ایران گفت: محدودیتهایی به لحاظ گاز در کشور وجود دارد. از سوی دیگر، بهره برداری از گاز و انتقال به کشورهای همسایه باعث شده است که توافقات ایران و عمان در مورد سوآپ گاز، کمتر به نتیجه رسد.

به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان، با توجه به ملاقاتها و رایزنی هایی که بین مقامات دو کشور صورت گرفته است، امید می رود که خواسته کشور عمان که بهره برداری و استفاده از گاز جنوب کشور است، با جایگزین کردن آن از طریق ترکمنستان به ایران حل و فصل شود.