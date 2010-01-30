هامبورگ از شکست گریخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هامبورگ جمعه شب در آغاز هفته بیستم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه یک بر یک به کار خود در دیدار با ولفسبورگ پایان داد.

ادین ژکو در دقیقه 34 تیم میهمان را پیش انداخت اما پیوتر تروچفسکی، در واپسین لحظات دیدار گل زد تا هامبورگ از یک شکست خانگی بگریزد.

رقابت های هفته بیستم طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه 10/11/1388

* بایرن مونیخ - ماینز

* اینتراخت فرانکفورت - کلن

* هانوفر - نورنبرگ

*هرتابرلین - بوخوم

* مونشن گلادباخ - وردربرمن

*شالکه - هوفنهایم

یکشنبه 11/11/1388

* اشتوتگارت - بروسیادورتموند

* بایرلورکوزن - فرایبورگ

جدول رده بندی:

1- بایرلورکوزن 41 امتیاز

2- بایرن مونیخ 39 امتیاز

3- شالکه 38 امتیاز

4- بروسیا دورتموند 36 امتیاز

5- هامبورگ 35 امتیاز - یک بازی بیشتر

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16- هانوفر 17 امتیاز

17- نورنبرگ 13 امتیاز

18- هرتابرلین 10 امتیاز