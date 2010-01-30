عکس خبری/ نمایش فیلمهای جشنواره فیلم فجر در زاهدان

نمایش فیلم های بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر درسالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زاهدان
تعطیلی 6 ساله سینما مهربان
تعطیلی دو ساله سینما فرهنگ
عکس/ صادق سوری
زاهدان - خبرگزاری مهر: در حالی که دو سینمای سیستان و بلوچستان تعطیل شده است اداره ارشاد این استان فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم فجر را در یک سالن آمفی تئاتر که استانداردهای لازم را ندارد به نمایش گذاشته است.
نمایش فیلم های بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر درسالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زاهدان
تعطیلی 6 ساله سینما مهربان
تعطیلی دو ساله سینما فرهنگ
عکس/ صادق سوری
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