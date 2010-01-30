عرضه 13 هزار کتاب در نمایشگاه تخصصی کودک / یادبود 10 نویسنده

محمدتقی حقبین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این دوره از نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان، گفت: این نمایشگاه بعد از گذشت 14 سال از برپایی دور اول (سال 74) دوباره توسط انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان و برگزار می‌شود. در این دوره 12 هزار و 750 کتاب مربوط به این حوزه از 263 ناشر از جمله 45 ناشر از شهرستان‌ها به صورت فروش رایانه‌ای و تخفیف 30 درصدی عرضه می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه میزبان هشت نشست تخصصی است که با همکاری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می‌شود و در آنها کارشناسان مطرح ادبیات و نشر کتاب کودک و نوجوان حضور می‌یابند.

حق‌بین گفت: در مدت زمان برگزاری نمایشگاه، هر روز یک نشست تخصصی سه نفره به مدت دو ساعت برگزار می‌شود و نیمی از این زمان به پرسش و پاسخ حاضران اختصاص دارد. چشم‌انداز 20 ساله ادبیات کودک، وضعیت کتاب‌های دینی در ادبیات کودک، رابطه دولت و ادبیات کودک، حقوق کودک و سیاست‌های فرهنگی، آسیب‌شناسی نقد ادبیات کودک، ترجمه در خدمت ادبیات ملی، دلایل نظارت بر کتاب کودک و تحلیل کتابهای فارسی دبستان و راهنمایی از موضوعهای این نشست‌های تخصصی است.

مدیر دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان همچنین گفت:در این نمایشگاه یک مراسم یادبود به پاس قدردانی از 10 نویسنده فقید حوزه ادبیات کودک شامل مهدی آذریزدی، حسین ابراهیمی الوند، نادر ابراهیمی، قیصر امین‌پور، بهرام خائف، محمود مشرف آزاد تهرانی (م آزاد) و سیروس طاهباز برگزار خواهد شد که زمان آن متعاقباً اعلام می‌شود.

وی همچنین از برپایی نمایشگاهی از 120 تصویر برگزیده جلد کتاب‌های قرآن در حاشیه نمایشگاه یادشده خبر داد.

به گفته مدیر دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان با همکاری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از 13 تا 20 بهمن همه روزه از ساعت 9 تا 19 در مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب برگزار می‌شود.